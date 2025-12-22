Суд отказал Кличко — кадровые решения Ткаченко остаются в силе

Тимур Ткаченко. Фото: facebook.com/timurtkachenko

Киевский окружной административный суд отказал мэру Виталию Кличко в удовлетворении заявления об обеспечении иска. Он пытался приостановить действие кадровых распоряжений Киевской городской военной администрации.

Об этом сообщил начальник КГВА Тимур Ткаченко в Telegram в понедельник, 22 декабря.

Реакция Ткаченко на иск Кличко

Ткаченко рассказал, что суд отказал в обеспечении иска. По словам начальника КГГА, это означает, что обжалование соответствующих актов не останавливает их действие, а его распоряжения остаются в силе и подлежат исполнению.

Он отметил, что Кличко продолжает осуществлять кадровые назначения без согласования с КГГА, как указано в законе.

"Как следствие, в ключевых городских департаментах, в частности в департаменте транспортной инфраструктуры, принимаются кадровые решения, о которых военная администрация узнает постфактум. Таким образом, управление критически важными направлениями жизнедеятельности города частично осуществляется без надлежащей координации с военной администрацией", — заявил Ткаченко.

Начальник КГВА пообещал в дальнейшем действовать исключительно в правовом поле. В частности, речь идет об обжаловании кадровых назначений, которые были осуществлены с нарушением установленной процедуры согласования.

"Отдельно сообщаю, что сейчас готовлю заявление о совершении уголовного преступления, связанного с бездействием городского головы относительно одного из стратегических объектов города Киева. Детали будут обнародованы в ближайшее время", — добавил Ткаченко.

Пост Ткаченко. Фото: скриншот

Напомним, депутат Киевсовета Виктория Пташник заявила, что земельная комиссия не работает, поскольку ее главой является фигурант дела "Чистый город" Андрей Терентьев.

Ранее депутат Киевсовета Андрей Витренко раскритиковал Кличко за речь на сессии. По его словам, заявления не соответствуют действительности.