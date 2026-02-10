Почему некоторым домам не могут вернуть тепло — сколько многоэтажек без отопления

Кличко назвал количество домов, которые остаются без тепла
В Киеве сегодня почти 1400 жилых домов остаются без теплоснабжения. Для частичного решения этой проблемы сегодня Киевсовет должен принять решение о предоставлении займа для приобретения генераторов на период действия военного положения и в течение шести месяцев после его прекращения или отмены.
Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на пленарное заседание Киевсовета во вторник, 10 февраля.
Почему некоторым домам не могут вернуть тепло
"Более 1100 многоэтажек в Дарницком и Днепровском районах, в которые невозможно подать тепло из-за критических повреждений Дарницкой ТЭЦ. И еще более 200 домов - в разных районах, где произошли аварийные повреждения, которые устраняют коммунальщики и энергетики", — рассказал Кличко.
Мэр отметил, что большинство многоэтажек Киева не имеют достаточных ресурсов для оперативной закупки автономных источников питания. Поэтому Киевсовет должен ввести упрощенный и оперативный механизм финансовой поддержки совладельцев многоквартирных домов. Речь идет о предоставлении целевых беспроцентных займов на приобретение генераторов.
"Получить их смогут ОСМД, ЖСК, кооперативные дома, совладельцы домов, где не созданы ОСМД и ЖСК. Займ будут предоставлять под 0% годовых сроком до одного года", — добавил Кличко.
