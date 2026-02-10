Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Контекст Олімпіада Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Киев Кличко назвал количество домов, которые остаются без тепла

Кличко назвал количество домов, которые остаются без тепла

Ua ru
Дата публикации 10 февраля 2026 13:32
Почему некоторым домам не могут вернуть тепло — сколько многоэтажек без отопления
Виталий Кличко. Фото: пресс-служба Киевсовета

В Киеве сегодня почти 1400 жилых домов остаются без теплоснабжения. Для частичного решения этой проблемы сегодня Киевсовет должен принять решение о предоставлении займа для приобретения генераторов на период действия военного положения и в течение шести месяцев после его прекращения или отмены.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на пленарное заседание Киевсовета во вторник, 10 февраля.

Реклама
Читайте также:

Почему некоторым домам не могут вернуть тепло

"Более 1100 многоэтажек в Дарницком и Днепровском районах, в которые невозможно подать тепло из-за критических повреждений Дарницкой ТЭЦ. И еще более 200 домов - в разных районах, где произошли аварийные повреждения, которые устраняют коммунальщики и энергетики", — рассказал Кличко.

Мэр отметил, что большинство многоэтажек Киева не имеют достаточных ресурсов для оперативной закупки автономных источников питания. Поэтому Киевсовет должен ввести упрощенный и оперативный механизм финансовой поддержки совладельцев многоквартирных домов. Речь идет о предоставлении целевых беспроцентных займов на приобретение генераторов.

"Получить их смогут ОСМД, ЖСК, кооперативные дома, совладельцы домов, где не созданы ОСМД и ЖСК. Займ будут предоставлять под 0% годовых сроком до одного года", — добавил Кличко.

Напомним, ранее мы публиковали видео повреждений Дарницкой ТЭЦ после атак РФ.

Также синоптик рассказала, когда в Киеве будет потепление.

Виталий Кличко КГГА Киевсовет теплоснабжение дом
Иванна Чайка - редактор
Автор:
Иванна Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации