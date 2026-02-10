Почему некоторым домам не могут вернуть тепло — сколько многоэтажек без отопления

Виталий Кличко. Фото: пресс-служба Киевсовета

В Киеве сегодня почти 1400 жилых домов остаются без теплоснабжения. Для частичного решения этой проблемы сегодня Киевсовет должен принять решение о предоставлении займа для приобретения генераторов на период действия военного положения и в течение шести месяцев после его прекращения или отмены.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на пленарное заседание Киевсовета во вторник, 10 февраля.

"Более 1100 многоэтажек в Дарницком и Днепровском районах, в которые невозможно подать тепло из-за критических повреждений Дарницкой ТЭЦ. И еще более 200 домов - в разных районах, где произошли аварийные повреждения, которые устраняют коммунальщики и энергетики", — рассказал Кличко.

Мэр отметил, что большинство многоэтажек Киева не имеют достаточных ресурсов для оперативной закупки автономных источников питания. Поэтому Киевсовет должен ввести упрощенный и оперативный механизм финансовой поддержки совладельцев многоквартирных домов. Речь идет о предоставлении целевых беспроцентных займов на приобретение генераторов.

"Получить их смогут ОСМД, ЖСК, кооперативные дома, совладельцы домов, где не созданы ОСМД и ЖСК. Займ будут предоставлять под 0% годовых сроком до одного года", — добавил Кличко.

