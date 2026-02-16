Ожеледиця та сніг у Києві — комунальні служби обурені роботою керівництва

Прибирання снігу в Києві. Фото: Новини.LIVE

У Києві триває ліквідація наслідків хуртовини, яка накрила місто вночі. Від самого ранку столичні комунальники розчищають дороги від снігу та ожеледиці.

Про це повідомляють кореспонденти Новини.LIVE.

Комунальники продовжують ліквідувати наслідки негоди

Під час спілкування з журналістами одна з працівниць міської служби порадила звернутися з питанням до керівництва, наголосивши, що саме там мають оцінювати ефективність виконаних робіт.

"Ми працюємо. Спитайте в керівництва, як вони себе оцінюють. А ви не бачите, яка ситуація на дорогах?", — сказала комунальниця.

Тим часом поліція допомагає снігоприбиральній техніці долати затори, що утворилися через складні погодні умови. Правоохоронці супроводжують спецтранспорт, аби комунальні служби могли оперативніше розчищати вулиці.

Найбільші ускладнення руху зафіксовані на Набережно-Хрещатицькій та Набережно-Рибальській вулицях — там транспорт практично зупинився. На Хрещатику проїжджа частина вкрита кригою, що додатково ускладнює ситуацію.

У соціальних мережах кияни продовжують скаржитися на стан доріг та величезні затори через ожеледицю та сніг. Вже відомо про декілька аварій, які сталися через слизьке покриття.

Раніше Новини.LIVE розповідали про ускладнену ситуацію на дорогах столиці.

Натомість у КМДА повідомили про масштабну роботу комунальних служб і залучення 289 одиниць спецтехніки для прибирання.