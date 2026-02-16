Сколько домов в Киеве до сих пор остаются без тепла — Кличко ответил

Кличко назвал количество домов в Киеве, что до сих пор без тепла
В Киеве до сих пор не удалось восстановить теплоснабжение во всех домах. Более 1000 многоэтажек до сих пор без тепла из-за российских обстрелов.
Об этом сообщил мэр города Виталий Кличко в понедельник, 16 февраля, передает Новини.LIVE.
Сколько домов Киева остаются без теплоснабжения
Сейчас около 100 домов еще остаются без тепла из-за вражеской атаки на столицу, которая произошла 12 февраля. Удалось вернуть отопление в 2500 домов. Коммунальщики работают над тем, чтобы вернуть тепло и в другие многоэтажки.
Кроме того, из-за предыдущих обстрелов врага в Днепровском и Дарницком районах более 1100 домов не подключены к теплоснабжению.
"В них подать теплоноситель пока невозможно из-за критических повреждений Дарницкой ТЭЦ", — отметил мэр Киева.
