Главная Киев Кличко назвал количество домов в Киеве, что до сих пор без тепла

Кличко назвал количество домов в Киеве, что до сих пор без тепла

Ua ru
Дата публикации 16 февраля 2026 19:44
Сколько домов в Киеве до сих пор остаются без тепла — Кличко ответил
Дома в Киеве. Фото: Новини.LIVE

В Киеве до сих пор не удалось восстановить теплоснабжение во всех домах. Более 1000 многоэтажек до сих пор без тепла из-за российских обстрелов.

Об этом сообщил мэр города Виталий Кличко в понедельник, 16 февраля, передает Новини.LIVE.

Сколько домов Киева остаются без теплоснабжения

Сейчас около 100 домов еще остаются без тепла из-за вражеской атаки на столицу, которая произошла 12 февраля. Удалось вернуть отопление в 2500 домов. Коммунальщики работают над тем, чтобы вернуть тепло и в другие многоэтажки.

Скільки будинків у Києві без світла
Сообщение Виталия Кличко. Фото: скриншот

Кроме того, из-за предыдущих обстрелов врага в Днепровском и Дарницком районах более 1100 домов не подключены к теплоснабжению.

"В них подать теплоноситель пока невозможно из-за критических повреждений Дарницкой ТЭЦ", — отметил мэр Киева.

Напомним, ранее мы писали о том, что Киев 16 февраля оказался в пробках из-за гололеда. Сильный снегопад фактически парализовал движение в городе.

Также мы рассказывали о том, что киевские коммунальщики возмутились работой руководства.

Виталий Кличко Киев теплоснабжение столица многоэтажка
Ольга Антоновская - редактор
Автор:
Ольга Антоновская
