Кличко назвав кількість постраждалих внаслідок удару по Києву

Наслідки обстрілу Києва. Фото: Новини.LIVE

Станом на цю хвилину відомо про дев'ятьох постраждалих внаслідок ранкового удару по Києву 7 лютого. Крім того, пошкоджений житловий будинок та горить будівля СТО.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко в Telegram.

Читайте також:

Скільки людей постраждали внаслідок обстрілу Києва 7 лютого

Кличко розповів, що наразі руйнування зафіксовані у двох районах міста: Голосіївському та Дніпровському. В першому працюють екстренні служби, там трапилося загоряння на кількох поверхах 18-поверхового будинку. З багатоповерхівки госпіталізували шість осіб, серед них — вагітна жінка. Також ліквідовують пожежу в будівлі СТО.

У Дніпровському районі уламки пошкодили високовольтні лінії.

"Загалом у столиці внаслідок ворожої атаки наразі шестеро постраждалих: троє в Дніпровському районі, двох із них госпіталізували. Та трьох доправили до лікарні з Голосіївського району", — йдеться у повідомленні міського голови столиці.

Скриншот допису Віталія Кличка у Telegram

Скриншот допису Віталія Кличка у Telegram

Нагадаємо, зранку 7 лютого у Києві пролунали потужні вибухи. За інформацією місцевої влади, в місті та області працювала ППО.

Незадовго у ДТЕК повідомили, що через ворожі обстріли столиці сталося аварійне відключення електроенергії в Дніпровському районі. Більшість жителів залишилася без світла.

Додамо, під час повітряної тривоги в Україні у Польщі злетіли винищувачі F-16, адже ракети РФ рухалися майже за 20 км від кордону з країною.