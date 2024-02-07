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Кличко назвав кількість постраждалих внаслідок удару по Києву

7 лютого 2024 09:16
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Кличко назвав кількість постраждалих внаслідок удару по Києву
Наслідки обстрілу Києва. Фото: Новини.LIVE
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Станом на цю хвилину відомо про дев'ятьох постраждалих внаслідок ранкового удару по Києву 7 лютого. Крім того, пошкоджений житловий будинок та горить будівля СТО.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко в Telegram.

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Кличко розповів, що наразі руйнування зафіксовані у двох районах міста: Голосіївському та Дніпровському. В першому працюють екстренні служби, там трапилося загоряння на кількох поверхах 18-поверхового будинку. З багатоповерхівки госпіталізували шість осіб, серед них — вагітна жінка. Також ліквідовують пожежу в будівлі СТО. 

У Дніпровському районі уламки пошкодили високовольтні лінії. 

"Загалом у столиці внаслідок ворожої атаки наразі шестеро постраждалих: троє в Дніпровському районі, двох із них госпіталізували. Та трьох доправили до лікарні з Голосіївського району", — йдеться у повідомленні міського голови столиці. 

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Скриншот допису Віталія Кличка у Telegram
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Скриншот допису Віталія Кличка у Telegram

Нагадаємо, зранку 7 лютого у Києві пролунали потужні вибухи. За інформацією місцевої влади, в місті та області працювала ППО. 

Незадовго у ДТЕК повідомили, що через ворожі обстріли столиці сталося аварійне відключення електроенергії в Дніпровському районі. Більшість жителів залишилася без світла.

Додамо, під час повітряної тривоги в Україні у Польщі злетіли винищувачі F-16, адже ракети РФ рухалися майже за 20 км від кордону з країною. 

Київ
обстріли
війна в Україні
поранення

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