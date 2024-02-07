Кличко назвав кількість постраждалих внаслідок удару по Києву
Станом на цю хвилину відомо про дев'ятьох постраждалих внаслідок ранкового удару по Києву 7 лютого. Крім того, пошкоджений житловий будинок та горить будівля СТО.
Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко в Telegram.
Скільки людей постраждали внаслідок обстрілу Києва 7 лютого
Кличко розповів, що наразі руйнування зафіксовані у двох районах міста: Голосіївському та Дніпровському. В першому працюють екстренні служби, там трапилося загоряння на кількох поверхах 18-поверхового будинку. З багатоповерхівки госпіталізували шість осіб, серед них — вагітна жінка. Також ліквідовують пожежу в будівлі СТО.
У Дніпровському районі уламки пошкодили високовольтні лінії.
"Загалом у столиці внаслідок ворожої атаки наразі шестеро постраждалих: троє в Дніпровському районі, двох із них госпіталізували. Та трьох доправили до лікарні з Голосіївського району", — йдеться у повідомленні міського голови столиці.
Нагадаємо, зранку 7 лютого у Києві пролунали потужні вибухи. За інформацією місцевої влади, в місті та області працювала ППО.
Незадовго у ДТЕК повідомили, що через ворожі обстріли столиці сталося аварійне відключення електроенергії в Дніпровському районі. Більшість жителів залишилася без світла.
Додамо, під час повітряної тривоги в Україні у Польщі злетіли винищувачі F-16, адже ракети РФ рухалися майже за 20 км від кордону з країною.
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