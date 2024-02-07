Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Киев arrow Кличко назвал количество пострадавших в результате удара по Киеву arrow

Кличко назвал количество пострадавших в результате удара по Киеву

7 февраля 2024 09:16
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Кличко назвал количество пострадавших в результате удара по Киеву
Последствия обстрелов Киева. Фото: Новини.LIVE
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

По состоянию на эту минуту известно о дев'яти пострадавших в результате утреннего удара по Киеву 7 февраля. Кроме того, поврежден жилой дом и горит здание СТО.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в Telegram. 

Читайте также:

Сколько человек пострадали в результате обстрела Киева 7 февраля

Кличко рассказал, что сейчас разрушения зафиксированы в двух районах города: Голосеевский и Днепровский. В первом работают экстренные службы, там произошло возгорание на нескольких этажах 18-этажного дома. Из многоэтажки госпитализировали шесть человек, среди них — беременная женщина. Также ликвидируют пожар в здании СТО.

В Днепровском районе обломки повредили высоковольтные линии.

"В целом в столице в результате вражеской атаки шестеро пострадавших: трое в Днепровском районе, двое из них госпитализированы. Троих доставили в больницу из Голосеевского района", — говорится в сообщении городского головы столицы.

null
Скриншот сообщения Виталия Кличко в Telegram
null
Скриншот сообщения Виталия Кличко в Telegram

Напомним, утром 7 февраля в Киеве раздались мощные взрывы. По информации местных властей, в городе и области работала ПВО.

Позже в ДТЭК сообщили, что из-за вражеских обстрелов столицы произошло аварийное отключение электроэнергии в Днепровском районе. Большинство жителей осталось без света.

Добавим, во время воздушной тревоги в Украине в Польше взлетели истребители F-16, ведь ракеты РФ двигались почти в 20 км от границы со страной.

Киев
обстрелы
война в Украине
ранение

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

07:04 Кто из украинских мужчин сможет выехать за границу с 1 февраля — полный список

26 января 2024
Новость с видео

07:04 Кого будут мобилизовать в ВСУ с 1 февраля только по добровольному согласию — список

28 января 2024

17:18 Экс-командир "Азова" Жорин отреагировал на заявления о присоединении Закарпатья к Венгрии

24 января 2024

15:01 Генерал ВСУ заявил о необходимости снижения мобилизационного возраста мужчин

26 января 2024

23:13 ВСУ ищут специалистов — какие профессии сейчас больше всего нужны

4 февраля 2024

11:21 Приходько высмеяла Нацотбор Евровидения и назвала своего фаворита

5 февраля 2024
Новость с фото

05:31В Киеве прогремели два взрыва, — соцсети

3 февраля 2024

16:25 Залужный поздравил Усиков — что подарил главнокомандующий

24 января 2024

19:57 Мобилизация в феврале 2024 — кого из украинских работников могут забронировать

23:58 Мобилизация в Украине — какие изменения ждут юношей с 18 лет

Актуальное по теме