Кличко назвал количество пострадавших в результате удара по Киеву
По состоянию на эту минуту известно о дев'яти пострадавших в результате утреннего удара по Киеву 7 февраля. Кроме того, поврежден жилой дом и горит здание СТО.
Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в Telegram.
Сколько человек пострадали в результате обстрела Киева 7 февраля
Кличко рассказал, что сейчас разрушения зафиксированы в двух районах города: Голосеевский и Днепровский. В первом работают экстренные службы, там произошло возгорание на нескольких этажах 18-этажного дома. Из многоэтажки госпитализировали шесть человек, среди них — беременная женщина. Также ликвидируют пожар в здании СТО.
В Днепровском районе обломки повредили высоковольтные линии.
"В целом в столице в результате вражеской атаки шестеро пострадавших: трое в Днепровском районе, двое из них госпитализированы. Троих доставили в больницу из Голосеевского района", — говорится в сообщении городского головы столицы.
Напомним, утром 7 февраля в Киеве раздались мощные взрывы. По информации местных властей, в городе и области работала ПВО.
Позже в ДТЭК сообщили, что из-за вражеских обстрелов столицы произошло аварийное отключение электроэнергии в Днепровском районе. Большинство жителей осталось без света.
Добавим, во время воздушной тревоги в Украине в Польше взлетели истребители F-16, ведь ракеты РФ двигались почти в 20 км от границы со страной.
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