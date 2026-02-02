Отсутствие отопления в Киеве — сколько домов до сих пор без тепла 2 февраля

Виталий Кличко. Фото: Новини.LIVE

Мэр Киева Виталий Кличко рассказал, сколько домов в столице остается без отопления. По его словам, речь идет об около 80.

Об этом Виталий Кличко сообщил в Telegram в понедельник, 2 февраля.

Отсутствие отопления в Киеве

"В столице сейчас около 80 домов без тепла после аварии в энергосистеме Украины, произошедшей в минувшую субботу", — рассказал Кличко.

По его словам, тогда без отопления осталось 3419 многоэтажек.

Энергетики и коммунальщики работают круглосуточно, чтобы подключить дома к теплу.

Кроме того, происходят также оперативные работы по восстановлению отопления в домах, где происходят аварийные ситуации из-за морозов и перебоев со светом.

Пост Кличко. Фото: скриншот

Напомним, 2 февраля в Киеве вернули временные графики подачи электроэнергии. В столице удалось стабилизировать ситуацию.

А по информации СМИ, одна из ТЭЦ в Киеве получила критические повреждения в результате российских ударов. Она не подлежит восстановлению.