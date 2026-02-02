Отсутствие отопления в Киеве — сколько домов до сих пор без тепла 2 февраля

Кличко назвал, сколько домов Киева остаются без тепла
Мэр Киева Виталий Кличко рассказал, сколько домов в столице остается без отопления. По его словам, речь идет об около 80.
Об этом Виталий Кличко сообщил в Telegram в понедельник, 2 февраля.
Отсутствие отопления в Киеве
"В столице сейчас около 80 домов без тепла после аварии в энергосистеме Украины, произошедшей в минувшую субботу", — рассказал Кличко.
По его словам, тогда без отопления осталось 3419 многоэтажек.
Энергетики и коммунальщики работают круглосуточно, чтобы подключить дома к теплу.
Кроме того, происходят также оперативные работы по восстановлению отопления в домах, где происходят аварийные ситуации из-за морозов и перебоев со светом.
Напомним, 2 февраля в Киеве вернули временные графики подачи электроэнергии. В столице удалось стабилизировать ситуацию.
А по информации СМИ, одна из ТЭЦ в Киеве получила критические повреждения в результате российских ударов. Она не подлежит восстановлению.
Читайте Новини.LIVE!