Кличко назвав відповідальних за укриття, яке виявилося зачиненим

Міський голова Києва Віталій Кличко. Фото: Telegram-канал Кличка

Відповідальність за роботу укриття, яке виявилося зачиненим під час нічного обстрілу Києва, несуть голова району та керівник поліклініки. Мер Києва Віталій Кличко пообіцяв рішення щодо дій цих осіб уже сьогодні.

Про це міський голова Києва Віталій Кличко написав у своєму Telegram-каналі.

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За словами Віталія Кличка, на місце трагедії у Деснянському районі Києва уже виїхали фахівці департаменту муніципальної безпеки.

Вони мають з’ясувати, чому укриття було зачинене під час нічної повітряної тривоги.

Хто винен

Разом з тим, міський голова столиці заявив, що відповідальність за укриття несуть як керівник медичного закладу, де воно розташоване, так і очільник району, в якому сталася трагедія.

"Всі рішення щодо дій відповідальних осіб будуть ухвалені сьогодні і невідкладно", — запевнив Віталій Кличко.

Нагадаємо, у ніч на 1 червня російські окупанти вкотре обстріляли Київ. Три людини загинуло внаслідок падіння уламків збитих ракет.

За попередніми даними, росіяни використали балістичні ракети, які запускали з території Брянської області.

Мешканець Києва, який втратив дружину, заявив, що вона загинула, бо двері укриття були зачинені — і вона не мала можливості сховатися.

Також ви можете побачити фоторепортаж кореспондента Новини.LIVE з місця трагедії.