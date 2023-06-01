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Кличко назвал ответственных за укрытие, которое оказалось закрытым

1 июня 2023 08:59
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Кличко назвал ответственных за укрытие, которое оказалось закрытым
Мэр Киева Виталий Кличко. Фото: Telegram-канал Кличко
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

Ответственность за работу укрытия, которое оказалось закрытым во время ночного обстрела Киева, несут глава района и руководитель поликлиники. Мэр Киева Виталий Кличко пообещал решение о действиях этих лиц уже сегодня.

Об этом мэр Киева Виталий Кличко написал в своем Telegram-канале.

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По словам Виталия Кличко, на место трагедии в Деснянском районе Киева уже выехали специалисты департамента муниципальной безопасности.

Они должны выяснить, почему укрытие было закрыто во время ночной воздушной тревоги.

Кто виноват

Вместе с тем городской голова столицы заявил, что ответственность за укрытие несут как руководитель медицинского учреждения, где оно расположено, так и глава района, в котором произошла трагедия.

"Все решения по действиям ответственных лиц будут приняты сегодня и безотлагательно", — заверил Виталий Кличко.

Напомним, в ночь на 1 июня российские оккупанты в очередной раз обстреляли Киев. Три человека погибли в результате падения обломков сбитых ракет.

По предварительным данным, россияне использовали баллистические ракеты, запускаемые с территории Брянской области.

Житель Киева, потерявший жену, заявил, что она погибла, потому что дверь укрытия была закрыта — и у нее не было возможности спрятаться.

Также можно увидеть фоторепортаж корреспондента Новини.LIVE с места трагедии.

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