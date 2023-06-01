Кличко назвал ответственных за укрытие, которое оказалось закрытым
Ответственность за работу укрытия, которое оказалось закрытым во время ночного обстрела Киева, несут глава района и руководитель поликлиники. Мэр Киева Виталий Кличко пообещал решение о действиях этих лиц уже сегодня.
Об этом мэр Киева Виталий Кличко написал в своем Telegram-канале.
Власть выясняет ситуацию с укрытием
По словам Виталия Кличко, на место трагедии в Деснянском районе Киева уже выехали специалисты департамента муниципальной безопасности.
Они должны выяснить, почему укрытие было закрыто во время ночной воздушной тревоги.
Кто виноват
Вместе с тем городской голова столицы заявил, что ответственность за укрытие несут как руководитель медицинского учреждения, где оно расположено, так и глава района, в котором произошла трагедия.
"Все решения по действиям ответственных лиц будут приняты сегодня и безотлагательно", — заверил Виталий Кличко.
Напомним, в ночь на 1 июня российские оккупанты в очередной раз обстреляли Киев. Три человека погибли в результате падения обломков сбитых ракет.
По предварительным данным, россияне использовали баллистические ракеты, запускаемые с территории Брянской области.
Житель Киева, потерявший жену, заявил, что она погибла, потому что дверь укрытия была закрыта — и у нее не было возможности спрятаться.
Также можно увидеть фоторепортаж корреспондента Новини.LIVE с места трагедии.