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Главная Киев Кличко объявил о начале отопительного сезона в Киеве

Кличко объявил о начале отопительного сезона в Киеве

Ua ru
16 октября 2026 13:14
Отопительный сезон в Киеве 2026: когда начнут включать отопление facebook.com/Vitaliy.Klychko
Мэр Киева Виталий Кличко. Фото: facebook.com/Vitaliy.Klychko

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что 16 октября в столице начинается отопительный сезон. Город начинает подавать тепло в сложных условиях из-за постоянных российских обстрелов энергетической инфраструктуры.

Об этом сообщил Кличко, передает Новини.LIVE.

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Початок опалювального сезону в Києві 16 жовтня
Сообщение Виталия Кличко о начале отопительного сезона в Киеве. Скриншот: Кличко/Telegram

Где в Киеве начнут подавать тепло

На первом этапе тепло будут подавать в учреждения социальной сферыбольницы, школы и детские сады.

"Подключение учреждений социальной сферы к отоплению будет происходить по индивидуальным заявкам их руководителей", — сообщил мэр.

В каких районах Киева пока не будет отопления

Исключением станут часть Днепровского и Дарницкого районов. Недавно энергообъект получил значительные повреждения. Сейчас там продолжаются восстановительные работы.

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Напомним, Новини.LIVE сообщали, что с начала 2026 года российские ракеты и беспилотники почти 50 раз поразили объекты системы энергоснабжения Киева. Повреждения инфраструктуры создают риски для стабильной работы водоснабжения, электротранспорта и других городских служб.

Новини.LIVE также сообщали о том, что энергетический эксперт Станислав Игнатьев высказал мнение, что столица была недостаточно подготовлена к зимнему периоду и ударам по ТЭЦ. После систематических атак на энергообъекты региона город может столкнуться с проблемами стабильного теплоснабжения.

Виталий Кличко Киев отопительный сезон школы детские сады отопление
Юлия Шепилова - редактор ленты новостей
Автор:
Юлия Шепилова

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