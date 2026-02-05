Видео
Главная Киев Кличко озвучил сроки восстановления Дарницкой ТЭЦ после атак РФ

Кличко озвучил сроки восстановления Дарницкой ТЭЦ после атак РФ

Ua ru
Дата публикации 5 февраля 2026 19:25
РФ ударила по Дарницкой ТЭЦ в Киеве - Кличко озвучил сроки восстановления
Виталий Кличко. Фото: Виталий Кличко

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что специалисты детально исследовали характер повреждений оборудования Дарницкой ТЭЦ. По их выводам, объект получил критические разрушения, а восстановление систем и оборудования займет не менее двух месяцев при условии отсутствия новых атак.

Об этом городской голова сообщил в Telegram в четверг, 6 февраля, информирует Новини.LIVE.

Читайте также:

Какова ситуация с восстановлением Дарницкой ТЭЦ

Как сообщил Кличко, после российской атаки на Киев 3 февраля столица столкнулась с серьезными последствиями для теплоснабжения на левом берегу, в частности пострадала Дарницкая ТЭЦ, которая обеспечивала теплом более тысячи многоэтажек.

"Эта ТЭЦ обеспечивала теплоснабжение, в частности, в часть домов в Дарницком и Днепровском районах — в более 1100 многоэтажек. В этих домах утром 3 февраля слили воду в системах отопления, чтобы избежать оттаивания. Сейчас выводы специалистов таковы, что объект получил критические повреждения и на восстановление его систем и оборудования понадобится не менее двух месяцев (если не будет следующих сокрушительных ударов врага)", — написал Кличко.

Мэр подчеркнул, что до момента восстановления ТЭЦ подать тепло в эти дома, к сожалению, невозможно. Перечень адресов обнародован на официальном сайте Киевской городской государственной администрации.

Для поддержки жителей город развернул дополнительные опорные пункты обогрева в школах микрорайонов, которые остались без тепла. В частности, к мобильным котельным подключены пять таких пунктов в Дарницком районе и четыре — в Днепровском, где можно находиться и днем, и ночью.

Кроме этого, ГСЧС разворачивает еще 36 дополнительных пунктов обогрева в Дарнице и 27 — в Днепровском районе. Информацию об их адресах обнародуют районные государственные администрации, городские власти и ГСЧС.

Также, по словам Кличко, ДТЭК ввел максимально лояльные графики подачи электроэнергии для домов без тепла в Дарницком и Днепровском районах, чтобы жители могли обогревать свои дома и избежать аварийных ситуаций.

Отметим, нардеп Алексей Кучеренко также заявил о том, что подача тепла в дома на Дарнице пока невозможна.

А также вице-премьер Алексей Кулеба рассказал, сколько домов в Киеве до сих пор остаются без отопления.

Виталий Кличко Киев ТЭЦ восстановление Дарницкий район
Мария Коробова - редактор
Автор:
Мария Коробова
