Ситуація з теплом на Дарниці — нардеп розповів, як триває відновлення

Зруйнована внаслідок удару РФ ТЕЦ. Фото: Reuters

На Дарниці в Києві ситуація з теплопостачанням залишається вкрай складною після російських ударів по енергетичній інфраструктурі. Відновлення подачі тепла в найближчий час є малоймовірним через масштабні руйнування.

Про це заявив народний депутат від "Батьківщини" Олексій Кучеренко в ефірі програми "Київський час".

Реклама

Читайте також:

Яка ситуація з відновленням опалення на Дарниці

За словами депутата, російьскі атаки по ТЕЦ мали чітку мету — локально вивести з ладу систему подачі теплоносія, а не електричну частину об'єктів.

"Тепла там не буде. Руйнування дуже серйозні, удари були не по електричній, а по тепловій частині", — наголосив Кучеренко.

Він підкреслив, що в умовах морозів для Дарницького району критично важливо терміново забезпечити додаткове електропостачання поза встановленими графіками відключень. Йдеться про можливість обігріву житлових будинків, дахів і підвалів, аби не допустити розморожування тепломереж і ще більшого погіршення ситуації.

Нагадаємо, раніше віцепрем'єр Олексій Кулеба розповів, скільки будинків у Києві залишаються без теплопостачання.

А також повідомлялося, чому "Київтеплоенерго" не отримає 2 млн гривень від бюджетної комісії.