Ситуація з теплом на Дарниці — нардеп розповів, як триває відновлення

На Дарниці критична ситуація — чи вдасться повернути тепло
На Дарниці в Києві ситуація з теплопостачанням залишається вкрай складною після російських ударів по енергетичній інфраструктурі. Відновлення подачі тепла в найближчий час є малоймовірним через масштабні руйнування.
Про це заявив народний депутат від "Батьківщини" Олексій Кучеренко в ефірі програми "Київський час".
Яка ситуація з відновленням опалення на Дарниці
За словами депутата, російьскі атаки по ТЕЦ мали чітку мету — локально вивести з ладу систему подачі теплоносія, а не електричну частину об'єктів.
"Тепла там не буде. Руйнування дуже серйозні, удари були не по електричній, а по тепловій частині", — наголосив Кучеренко.
Він підкреслив, що в умовах морозів для Дарницького району критично важливо терміново забезпечити додаткове електропостачання поза встановленими графіками відключень. Йдеться про можливість обігріву житлових будинків, дахів і підвалів, аби не допустити розморожування тепломереж і ще більшого погіршення ситуації.
