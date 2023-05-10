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Кличко перевірив відремонтовані будинки, які були пошкоджені внаслідок обстрілів

10 травня 2023 16:46
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Кличко перевірив відремонтовані будинки, які були пошкоджені внаслідок обстрілів
Міський голова Києва Віталій Кличко. Фото: Новини.LIVE
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Київський міський голова Віталій Кличко перевірив відремонтовані будинки, які були найбільш пошкоджені внаслідок російських обстрілів. Вони розташовані на проспекті Свободи та на вулиці Межовій у Подільському районі.

Про це повідомляє КМДА.

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"Ці 5-поверхівки 1960-х років будівництва постраждали одночасно. У березні минулого року, в результаті обстрілу російських варварів, ракета вибухнула за кілька метрів від будівель. Вибуховою хвилею і уламками вибило вікна та дверні балконні блоки, вхідні двері до під’їздів. Були зруйновані системи внутрішніх комунікацій, конструкції даху та покрівля. З’явилися тріщини на сходових клітинах та перегородках, стиках панелей, по кутах будівель усередині", — йдеться у повідомленні.

За словами мера столиці, станом на сьогодні будинки повністю оновлені, мають і сучасний утеплений фасад, у переважній більшості квартир зробили аварійний ремонт.

Кличко також перевірив, як триває відновлення двох багатоповерхівок на вулиці Глибочицькій. В один житловий будинок ракета окупантів влучила навесні 2022 року, а в сусідній — влітку. Будівельники працюють посилено, аби якнайшвидше завершити роботи. 

За словами міського голови, відновлення 17 найбільш пошкоджених будинків розпочалися на початку літа минулого року. Загалом за 2022 рік було відновлено 11 будинків. 

У КМДА додали, що місто також буде оперативно відновлювати будинок у Святошинському районі, куди нещодавно влучили уламки російського дрона.

Нагадаємо, під час атаки на Київ у ніч проти 8 травня уламки БпЛА влучили в багатоповерхівку та злітну смугу аеропорту "Київ".

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