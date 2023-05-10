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Кличко проверил отремонтированные дома, которые были повреждены в результате обстрелов

10 мая 2023 16:46
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Кличко проверил отремонтированные дома, которые были повреждены в результате обстрелов
Мэр Киева Виталий Кличко. Фото: Новини.LIVE
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Киевский городской голова Виталий Кличко проверил отремонтированные дома, которые были наиболее повреждены в результате российских обстрелов. Они находятся на проспекте Свободы и на улице Межовой в Подольском районе.

Об этом сообщает КГВА.

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"Эти 5-этажки 1960-х годов постройки пострадали одновременно. В марте прошлого года, в результате обстрела российских варваров, ракета взорвалась в нескольких метрах от зданий. Взрывной волной и обломками выбило окна и дверные балконные блоки, входные двери в подъезды. Были разрушены системы внутренних коммуникаций, конструкции крыши и кровля. Появились трещины на лестничных клетках и перегородках, стыках панелей, по углам зданий внутри", — говорится в сообщении.

По словам мэра столицы, по состоянию на сегодняшний день дома полностью обновлены, имеют и современный утепленный фасад, в подавляющем большинстве квартир сделали аварийный ремонт.

Кличко также проверил, как идет восстановление двух многоэтажек на улице Глубочицкой. В один жилой дом ракета оккупантов попала весной 2022 года, а в соседний — летом. Строители работают усиленно, чтобы как можно быстрее завершить работу.

По словам городского головы, восстановление 17 наиболее поврежденных домов началось в начале лета прошлого года. Всего за 2022 год было восстановлено 11 домов.

В КГВА добавили, что город также будет оперативно восстанавливать дом в Святошинском районе, куда недавно попали обломки российского дрона.

Напомним, во время атаки на Киев в ночь на 8 мая обломки БпЛА попали в многоэтажку и взлетную полосу аэропорта "Киев".

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