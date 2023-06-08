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Кличко підписав заяву про звільнення чиновника, який порушував комендантську годину

8 червня 2023 17:32
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Кличко підписав заяву про звільнення чиновника, який порушував комендантську годину
Директор департаменту охорони культурної спадщини КМДА Олександра Никоряк. Фото: facebook.com/oleksandr.nykoriak
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Сьогодні, 8 червня, київський міський голова Віталій Кличко підписав заяву на звільнення директора департаменту охорони культурної спадщини КМДА Олександра Никоряка. Чиновник порушив комендантську годину.

Про це Віталій Кличко повідомив у своєму Telegram-каналі. 

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Звільнення Никоряка

"Заяву Олександра Никоряка підписав", — розповів Кличко.

Заявление Никоряка
Заява про звільнення Никоряка. Фото: t.me/vitaliy_klitschko

Столичний Мер Віталій Кличко також підписав розпорядження про звільнення чиновника. З 10 червня виконувати обов'язки директора культурної спадщини КМДА буде Ірина Черненко. 

Кличко
Розпорядження щодо звільнення Никоряка. Фото: t.me/vitaliy_klitschko

Що передувало

Нещодавно "Українська правда" провела розслідування та з'ясувала, що у столичних закладах під час комендантської години відпочивають чиновники, забудовники та правоохоронці. 

Заклади працюють навіть під час повітряної тривоги. На відео можна побачити директора департаменту охорони культурної спадщини Київської міської державної адміністрації Олександра Никоряка, київського забудовника Артура Мхітаряна та заступника генерального прокурора Ігоря Мустецу.

Нагадаємо, київський міський голова Віталій Кличко заявив про звільнення директора департаменту охорони культурної спадщини КМДА Олександра Никоряка. Він порушив комендантську годину.

Також ми писали, що заступник керівника Генпрокуратури Ігор Мустеца спростував, що він порушував комендантську годину. Мустеца заявив, що на відео, розповсюдженому ЗМІ, не він.

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