Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Київ arrow Кличко звільнив чиновника за порушення комендантської години arrow

Кличко звільнив чиновника за порушення комендантської години

7 червня 2023 14:08
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Кличко звільнив чиновника за порушення комендантської години
Директор департаменту охорони культурної спадщини КМДА Олександра Никоряк. Фото: facebook.com/oleksandr.nykoriak
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Київський міський голова Віталій Кличко заявив про звільнення директора департаменту охорони культурної спадщини КМДА Олександра Никоряка. Він порушив комендантську годину.

Про це Віталій Кличко повідомив у своєму Telegram-каналі.

Читайте також:

Звільнення за порушення комендантської години

Кличко наголосив, що за порушення комендантської години є адміністративна відповідальність для всіх громадян, а чиновник несе ще й політичну.

"Директор департаменту охорони культурної спадщини КМДА Олександр Никоряк, якого вночі, в глибоку комендантську годину, помітили на виході з ресторану, буде звільнений. Сказав йому писати заяву", — розповів Кличко.

Він також звернувся до правоохоронних органів щодо контролю і притягнення до відповідальності розважальних та закладів харчування за їх роботу в комендантську годину.

Що передувало

Нещодавно "Українська правда" провела розслідування та з'ясувала, що у столичних закладах під час комендантської години відпочивають чиновники, забудовники та правоохоронці. 

Заклади працюють навіть під час повітряної тривоги. На відео можна побачити директора департаменту охорони культурної спадщини Київської міської державної адміністрації Олександра Никоряка, київського забудовника Артура Мхітаряна та заступника генерального прокурора Ігоря Мустецу.

Нагадаємо, внаслідок нічних ракетних обстрілів по столиці 1 червня в Деснянському районі загинули щонайменше троє людей. Мер Києва Віталій Кличко ініціював усунути голову з посади.

Також ми писали, що очільники райадміністрацій Києва закликали Кличка відмовитись від посади голови КМДА. Це сталося на тлі трагедії через закрите укриття під час повітряної тривоги у столиці. 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

17:52 Як залучити багатство? Топ-10 найсильніших молитов на гроші

Новина з відео

18:28 Наснилися змії? Про що попереджає такий сон: значення і тлумачення

Новина з фото

16:15 До чого сниться кров: значення і тлумачення сну

22:25Коли можна відмовитися від отримання повістки: є тільки два випадки

06:10 Нові тарифи на електрику: малозабезпечені та мільйонери платитимуть єдину ціну

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з відео

17:36 Повістка — після пред'явлення паспорта: чи можуть військові перевіряти документи

10:41 Циганков замінить Беллінгема: що відомо

22:25Кого цього літа не призвуть до ЗСУ: роз’яснення юриста

13:42 Податкова загляне в гаманці українців: що зміниться вже в липні

Новина з фото

01:56 Пригожин висміяв РФ, яка видала знищені українські комбайни за танки Leopard

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB