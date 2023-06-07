Кличко звільнив чиновника за порушення комендантської години

Директор департаменту охорони культурної спадщини КМДА Олександра Никоряк. Фото: facebook.com/oleksandr.nykoriak

Київський міський голова Віталій Кличко заявив про звільнення директора департаменту охорони культурної спадщини КМДА Олександра Никоряка. Він порушив комендантську годину.

Про це Віталій Кличко повідомив у своєму Telegram-каналі.

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Звільнення за порушення комендантської години

Кличко наголосив, що за порушення комендантської години є адміністративна відповідальність для всіх громадян, а чиновник несе ще й політичну.

"Директор департаменту охорони культурної спадщини КМДА Олександр Никоряк, якого вночі, в глибоку комендантську годину, помітили на виході з ресторану, буде звільнений. Сказав йому писати заяву", — розповів Кличко.

Він також звернувся до правоохоронних органів щодо контролю і притягнення до відповідальності розважальних та закладів харчування за їх роботу в комендантську годину.

Що передувало

Нещодавно "Українська правда" провела розслідування та з'ясувала, що у столичних закладах під час комендантської години відпочивають чиновники, забудовники та правоохоронці.

Заклади працюють навіть під час повітряної тривоги. На відео можна побачити директора департаменту охорони культурної спадщини Київської міської державної адміністрації Олександра Никоряка, київського забудовника Артура Мхітаряна та заступника генерального прокурора Ігоря Мустецу.

Нагадаємо, внаслідок нічних ракетних обстрілів по столиці 1 червня в Деснянському районі загинули щонайменше троє людей. Мер Києва Віталій Кличко ініціював усунути голову з посади.

Також ми писали, що очільники райадміністрацій Києва закликали Кличка відмовитись від посади голови КМДА. Це сталося на тлі трагедії через закрите укриття під час повітряної тривоги у столиці.