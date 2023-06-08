Кличко подписал заявление об увольнении чиновника, который нарушал комендантский час

Директор департамента охраны культурного наследия КГГА Александр Никоряк. Фото: facebook.com/oleksandr.nykoriak

Сегодня, 8 июня, киевский городской голова Виталий Кличко подписал заявление на увольнение директора департамента охраны культурного наследия КГГА Александра Никоряка. Чиновник нарушил комендантский час.

Об этом Виталий Кличко сообщил в своем Telegram-канале.

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"Заявление Александра Никоряка подписал", — рассказал Кличко.

Заявление на увольнение Никоряка. Фото: t.me/vitaliy_klitschko

Столичный Мэр Виталий Кличко также подписал распоряжение об увольнении чиновника. С 10 июня исполнять обязанности директора культурного наследия КГГА будет Ирина Черненко.

Распоряжение об увольнении Никоряка. Фото: t.me/vitaliy_klitschko

Что предшествовало

Недавно "Украинская правда" провела расследование и выяснила, что в столичных заведениях во время комендантского часа отдыхают чиновники, застройщики и правоохранители.

Заведения работают даже во время воздушной тревоги. На видео можно увидеть директора департамента охраны культурного наследия Киевской городской государственной администрации Александра Никоряка, киевского застройщика Артура Мхитаряна и заместителя генерального прокурора Игоря Мустеца.

Напомним, киевский городской голова Виталий Кличко заявил об увольнении директора департамента охраны культурного наследия КГГА Александра Никоряка. Он нарушил комендантский час.

Также мы писали, что замруководителя Генпрокуратуры Игорь Мустеца опроверг, что он нарушал комендантский час. Мустеца заявил, что на видео, распространённом СМИ, не он.