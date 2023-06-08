Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Киев arrow Кличко подписал заявление об увольнении чиновника, который нарушал комендантский час arrow

Кличко подписал заявление об увольнении чиновника, который нарушал комендантский час

8 июня 2023 17:32
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Кличко подписал заявление об увольнении чиновника, который нарушал комендантский час
Директор департамента охраны культурного наследия КГГА Александр Никоряк. Фото: facebook.com/oleksandr.nykoriak
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Сегодня, 8 июня, киевский городской голова Виталий Кличко подписал заявление на увольнение директора департамента охраны культурного наследия КГГА Александра Никоряка. Чиновник нарушил комендантский час.

Об этом Виталий Кличко сообщил в своем Telegram-канале.

Читайте также:

Увольнение Никоряка

"Заявление Александра Никоряка подписал", — рассказал Кличко.

Заявление Никоряка
Заявление на увольнение Никоряка. Фото: t.me/vitaliy_klitschko

Столичный Мэр Виталий Кличко также подписал распоряжение об увольнении чиновника. С 10 июня исполнять обязанности директора культурного наследия КГГА будет Ирина Черненко.

Кличко
Распоряжение об увольнении Никоряка. Фото: t.me/vitaliy_klitschko

Что предшествовало

Недавно "Украинская правда" провела расследование и выяснила, что в столичных заведениях во время комендантского часа отдыхают чиновники, застройщики и правоохранители.

Заведения работают даже во время воздушной тревоги. На видео можно увидеть директора департамента охраны культурного наследия Киевской городской государственной администрации Александра Никоряка, киевского застройщика Артура Мхитаряна и заместителя генерального прокурора Игоря Мустеца.

Напомним, киевский городской голова Виталий Кличко заявил об увольнении директора департамента охраны культурного наследия КГГА Александра Никоряка. Он нарушил комендантский час.

Также мы писали, что замруководителя Генпрокуратуры Игорь Мустеца опроверг, что он нарушал комендантский час. Мустеца заявил, что на видео, распространённом СМИ, не он.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с фото

16:15 К чему снится кровь: значение и толкование сна

22:25Когда можно отказаться от получения повестки: разъяснение юриста

06:10 Новые тарифы на электричество: малоимущие и миллионеры будут платить единую цену

Новость с фото

01:56 Пригожин высмеял РФ, выдавшую уничтоженные украинские комбайны за танки Leopard

Новость с фото

01:11По Украине ширилась воздушная тревога

Волонтеры Фонда Вадима Столара доставили в Херсонскую область воду и продукты

10:41 Цыганков заменит Беллингема: что известно

22:25Кого этим летом не призовут в ВСУ: разъяснение юриста

12:34 Безвиз для Украины под угрозой: в ЕС сделали важное заявление

07:29Генштаб назвал основные направления, на которых концентрируются оккупанты

Новость с фото

16:44 Иранская модель посетила Каннский кинофестиваль в "платье-виселице"

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас