Мер Києва Віталій Кличко. Фото: facebook.com/Vitaliy.Klychko

Київ долучився до фінансування державного проєкту зі створення водних переправ між правим і лівим берегами столиці. На це місто планує спрямувати близько мільярда гривень. Переправи передбачені на випадок руйнування мостів унаслідок російських атак.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко після сесії Київради, інформує журналістка Новини.LIVE Анастасія Жиденко у четвер, 5 листопада.

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Кличко про переправи та споживання електроенергії у Києві

Віталій Кличко повідомив, що Київ долучився до фінансування державного проєкту створення переправ між правим і лівим берегами на випадок руйнування мостів унаслідок російських атак. За його словами, Київ виділить близько мільярда гривень на водні переправи.

"Водні переправи — це рішення уряду. До нас звернулися з проханням також профінансувати, ми розуміємо, що сполучення між лівим та правим берегом Києва — це також і питання нашого міста на випадок, якщо мости будуть руйнуватися. Ми бачимо також атаки росіян по наших мостах, і ми долучилися також фінансово до цього проєкту, який реалізує держава.

Сьогодні на сесії Київради ми також затвердили, і буде коригування бюджету, що стосується надання щодо мільярда гривень на фінансування переправ", — пояснив Кличко.

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Зокрема, мер повідомив, що взимку столиця споживає близько 2 ГВт електроенергії. Забезпечити такий обсяг генераторами неможливо, тому місто залежить від загальнодержавної енергосистеми.

Водночас у Києві 21 лікарня працює в режимі енергетичного "острова". Такі медзаклади мають можливість автономно забезпечувати себе електроенергією, теплом і водою.

У Києві збільшують кількість автобусів

Через проблеми з електропостачанням у столиці збільшують кількість автобусів на маршрутах, які дублюють рух трамваїв.

Крім того, Кличко вкотре пообіцяв встановити значну кількість мобільних укриттів до кінця року. Водночас конкретної кількості таких споруд мер не назвав.

Чому в Києві виникають перебої з водопостачанням

Міський голова також пояснив причини перебоїв із водою. За його словами, стрибки напруги спричиняють аварії насосів, через що виникають проблеми з водопостачанням. Наразі подачу води поступово відновлюють.

Новини.LIVE інформували, що затори біля Південного мосту в Києві тривають уже кілька тижнів і ускладнюють пересування між правим та лівим берегами столиці. Місцеві жителі розповідають, що дорога, яка раніше займала близько 30 хвилин, тепер може тривати до години, а повернення додому — до двох із половиною годин. Через затримки кияни змушені обирати між автобусами й таксі, а також стикаються із запізненнями на роботу.

Новини.LIVE писали, що після російських атак рух Південним мостом у Києві залишається обмеженим, через що водії змушені користуватися іншими переправами, де зросло транспортне навантаження. Щоб полегшити сполучення між берегами столиці, автобуси №91Д, 22АТД та 22ТЛ перенаправили через Дарницький залізничний міст. Через зміни в русі та затори киянам доводиться витрачати на дорогу до двох годин і більше.