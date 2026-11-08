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Главная Киев Кличко: Северный мост в Киеве частично открывают для транспорта

Кличко: Северный мост в Киеве частично открывают для транспорта

Ua ru
8 ноября 2026 17:11
В Киеве возобновили движение по Северному мосту: какие ограничения будут действовать kyivcity.gov.ua
Мэр Киева Виталий Кличко. Фото: kyivcity.gov.ua

В Киеве частично возобновляют движение по Северному мосту после технического осмотра сооружения. Проезд разрешили с временными ограничениями. С левого берега на правый транспорт будет двигаться по одной полосе, а в обратном направлении — по двум. Также по мосту вновь будут курсировать автобусы.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко, передает Новини.LIVE.

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Как будет организовано движение по Северному мосту

По результатам технического обследования, проведенного учеными, движение по Северному мосту разрешили возобновить в ограниченном режиме.

Кличко: Северный мост в Киеве частично открывают для транспорта - фото 1
Пост Виталия Кличко. Фото: скриншот

С левого на правый берег проезд будет доступен по одной полосе исключительно для пассажирского транспорта. В направлении с правого на левый берег предусмотрены две полосы для пассажирского транспорта и легковых автомобилей.

Что изменится на мосту Патона

Кроме того, специалисты работают над введением реверсивного движения на мосту Патона. Его планируют организовать в ближайшие дни, чтобы увеличить пропускную способность сооружения.

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Ранее Новини.LIVE сообщали, что президент Украины Владимир Зеленский поручил правительству подготовить программу бесплатного проезда в наземном общественном транспорте Киева. Она должна действовать в случае перебоев в работе метро или проблем с мостами через Днепр. Отдельно речь идет об обеспечении столицы достаточным количеством резервных автобусов.

Также Новини.LIVE сообщали, что Киев планирует выделить около миллиарда гривен на создание комбинированных водных переправ через Днепр и обустройство подъездных путей к ним. По словам мэра Виталия Кличко, проект инициировало государство, а места расположения переправ будет определять военное командование.

Виталий Кличко Киев разрушения атака России на Украину Северный мост
Кристина Павлова - редактор ленты новостей
Автор:
Кристина Павлова

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