Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Київ arrow У Києві новий потоп — що трапилося arrow

У Києві новий потоп — що трапилося

16 грудня 2023 09:42
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
У Києві новий потоп — що трапилося
Потоп на дорозі. Фото: скриншот з відео телеграм-каналу Реальний Київ
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

В одному з центральних районів столиці стався потоп. У мережі поширили відео, на якому видно, що дорогу затоплює велика кількість води.

Про це повідомляє телеграм-канал Реальний Київ.

Читайте також:

Потоп у Печерському районі Києва

Сьогодні, 16 грудня, у Печерському районі Києва стався потоп. Там з-під землі витікає величезна кількість води. У мережі поширили відео з місця події. На ньому видно, що вода не зупиняється і продовжує затоплювати проїжджу частину однієї з київських вулиць. Наразі причини потопу невідомі. Однак очевидці вважають, що потоп міг статися внаслідок негоди і танення снігу.

Потоп у київському метро

Нагадаємо, у мережі з'явилися кадри затоплення тунелю та колій метро на одній зі станцій в Києві. Повідомляється, що між станціями метро "Деміївська" та "Либідська" відбулася розгерметизація тунелю, відповідно, вода почала затоплювати колії. 

Додамо, одним з факторів надзвичайної ситуації на "синій" гілці метро у Києві могла бути помилка в проєктуванні перегонів чи у виконанні будівельних робіт. Ліквідація наслідків аварії не маэ бути проблемною для міської влади.

Раніше ми писали, що під час ухвалення бюджету столиці на 2024 рік не було виділено додаткових грошей на "Київський метрополітен", аби ремонтувати синю гілку. Критична ситуація із закриттям шести станцій не була врахована під час планування видатків, однак на дороги виділили мільярди. 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

17:49 В ТЦК вигадали спосіб, яким чином мобілізувати всіх чоловіків

18:05 Екскомандир "Азову" Жорін різко відреагував на заклики відправити на фронт працівників ТЦК

13:23 В Україні вже діють нові правила видачі повісток — що змінилося

Новина з відео

04:12 "Азов" шукає фахівців з оплатою до 125 000 грн — які вакансії пропонують

17:10 Клієнти Ощадбанку 1 січня можуть лишитися без грошей — в чому причина

Чи отримає Україна допомогу від США та чому з'являється втома від війни — інтерв'ю Подоляка - 80x80

Чи отримає Україна допомогу від США та чому з'являється втома від війни — інтерв'ю Подоляка

19:17 Екскомандир відповів, скільки українців необхідно мобілізувати 2024 року

01:22 Кого не заберуть на війну — 10 категорій громадян, яких не можна мобілізувати на фронт

13:11 В Україні діють нові правила вручення повісток військовозобов'язаним — що змінилось

05:42 Американське видання назвало найкоротший шлях до перемоги України

19:57 Двом категоріям українців відмовили у праві на відстрочку — про кого йдеться

Актуальне по темі