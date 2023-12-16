У Києві новий потоп — що трапилося

Потоп на дорозі. Фото: скриншот з відео телеграм-каналу Реальний Київ

В одному з центральних районів столиці стався потоп. У мережі поширили відео, на якому видно, що дорогу затоплює велика кількість води.

Про це повідомляє телеграм-канал Реальний Київ.

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Потоп у Печерському районі Києва

Сьогодні, 16 грудня, у Печерському районі Києва стався потоп. Там з-під землі витікає величезна кількість води. У мережі поширили відео з місця події. На ньому видно, що вода не зупиняється і продовжує затоплювати проїжджу частину однієї з київських вулиць. Наразі причини потопу невідомі. Однак очевидці вважають, що потоп міг статися внаслідок негоди і танення снігу.

Потоп у київському метро

Нагадаємо, у мережі з'явилися кадри затоплення тунелю та колій метро на одній зі станцій в Києві. Повідомляється, що між станціями метро "Деміївська" та "Либідська" відбулася розгерметизація тунелю, відповідно, вода почала затоплювати колії.

Додамо, одним з факторів надзвичайної ситуації на "синій" гілці метро у Києві могла бути помилка в проєктуванні перегонів чи у виконанні будівельних робіт. Ліквідація наслідків аварії не маэ бути проблемною для міської влади.

Раніше ми писали, що під час ухвалення бюджету столиці на 2024 рік не було виділено додаткових грошей на "Київський метрополітен", аби ремонтувати синю гілку. Критична ситуація із закриттям шести станцій не була врахована під час планування видатків, однак на дороги виділили мільярди.