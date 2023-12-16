Кличко планирует построить дорогу на Осокорках — чем это может угрожать Киеву

Мэр Киева Виталий Кличко. Фото: КГГА

Мэр Киева Виталий Кличко планирует построить улицу от проспекта Петра Григоренко до черты города в Дарницком районе. Однако такое строительство существенно ослабит оборону столицы.

Об этом рассказал бывший нардеп, общественный активист и аэроразведчик 72-й отдельной механизированной бригады Игорь Луценко.

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Что известно о планах строительства этой улицы

Как известно, такую улицу должны сделать фактически через болота, которые находятся в районе Осокорков, что сейчас является естественным барьером, чтобы защитить городскую окраину. Поэтому такое решение будет скорее вредным, чем полезным.

План строительства улицы. Фото: Игорь Луценко

По словам Луценко, городские власти должны понять, что тратить 50 миллионов гривен из бюджета на ненужное строительство не только является расточительным решением, но и вредной идеей.

Опасность такого строительства в Киеве

"Кто-то не собирается воевать в 2025 году с россиянами и заставляет Киевсовет выделить 50 млн грн на строительство дороги на болота — продолжение проспекта Григоренко до экологического парка "Осокорки". Дорога, кроме всего, станет мостиком через природный защитный барьер вокруг юго-восточной окраины города, снизит его обороноспособность", — объяснил военный.

Общественный активист добавил, что война в Украине будет продолжаться долго, а у врага есть планы по постепенному захвату страны. Поэтому он призвал следить за тем, чтобы столичные власти не начали вредное строительство, которое было запланировано в бюджете 2025 года.

"В 2025 году нам те 50 млн грн нужны будут на вооружение, а не на дорогу буквально в никуда", — подытожил аэроразведчик.

Скриншот сообщения из Facebook Игоря Луценко

Напомним, Подольско-Воскресенский мост в Киеве, который строят уже 30 лет, должны были открыть в декабре 2023 года. Однако даты открытия неоднократно менялись, и мэр столицы Виталий Кличко назвал новую. Таким образом, проехаться по мосту можно будет уже к лету 2024 года.