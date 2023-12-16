Кличко планирует построить дорогу на Осокорках — чем это может угрожать Киеву
Мэр Киева Виталий Кличко планирует построить улицу от проспекта Петра Григоренко до черты города в Дарницком районе. Однако такое строительство существенно ослабит оборону столицы.
Об этом рассказал бывший нардеп, общественный активист и аэроразведчик 72-й отдельной механизированной бригады Игорь Луценко.
Что известно о планах строительства этой улицы
Как известно, такую улицу должны сделать фактически через болота, которые находятся в районе Осокорков, что сейчас является естественным барьером, чтобы защитить городскую окраину. Поэтому такое решение будет скорее вредным, чем полезным.
По словам Луценко, городские власти должны понять, что тратить 50 миллионов гривен из бюджета на ненужное строительство не только является расточительным решением, но и вредной идеей.
Опасность такого строительства в Киеве
"Кто-то не собирается воевать в 2025 году с россиянами и заставляет Киевсовет выделить 50 млн грн на строительство дороги на болота — продолжение проспекта Григоренко до экологического парка "Осокорки". Дорога, кроме всего, станет мостиком через природный защитный барьер вокруг юго-восточной окраины города, снизит его обороноспособность", — объяснил военный.
Общественный активист добавил, что война в Украине будет продолжаться долго, а у врага есть планы по постепенному захвату страны. Поэтому он призвал следить за тем, чтобы столичные власти не начали вредное строительство, которое было запланировано в бюджете 2025 года.
"В 2025 году нам те 50 млн грн нужны будут на вооружение, а не на дорогу буквально в никуда", — подытожил аэроразведчик.
Напомним, Подольско-Воскресенский мост в Киеве, который строят уже 30 лет, должны были открыть в декабре 2023 года. Однако даты открытия неоднократно менялись, и мэр столицы Виталий Кличко назвал новую. Таким образом, проехаться по мосту можно будет уже к лету 2024 года.
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