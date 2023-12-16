Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Киев arrow Кличко планирует построить дорогу на Осокорках — чем это может угрожать Киеву arrow

Кличко планирует построить дорогу на Осокорках — чем это может угрожать Киеву

16 декабря 2023 11:48
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Кличко планирует построить дорогу на Осокорках — чем это может угрожать Киеву
Мэр Киева Виталий Кличко. Фото: КГГА
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

Мэр Киева Виталий Кличко планирует построить улицу от проспекта Петра Григоренко до черты города в Дарницком районе. Однако такое строительство существенно ослабит оборону столицы.

Об этом рассказал бывший нардеп, общественный активист и аэроразведчик 72-й отдельной механизированной бригады Игорь Луценко.

Читайте также:

Что известно о планах строительства этой улицы

Как известно, такую улицу должны сделать фактически через болота, которые находятся в районе Осокорков, что сейчас является естественным барьером, чтобы защитить городскую окраину. Поэтому такое решение будет скорее вредным, чем полезным.

кличко планирует построить улицу, которая будет угрожать обороне Киева
План строительства улицы. Фото: Игорь Луценко

По словам Луценко, городские власти должны понять, что тратить 50 миллионов гривен из бюджета на ненужное строительство не только является расточительным решением, но и вредной идеей.

Опасность такого строительства в Киеве

"Кто-то не собирается воевать в 2025 году с россиянами и заставляет Киевсовет выделить 50 млн грн на строительство дороги на болота — продолжение проспекта Григоренко до экологического парка "Осокорки". Дорога, кроме всего, станет мостиком через природный защитный барьер вокруг юго-восточной окраины города, снизит его обороноспособность", — объяснил военный.

Общественный активист добавил, что война в Украине будет продолжаться долго, а у врага есть планы по постепенному захвату страны. Поэтому он призвал следить за тем, чтобы столичные власти не начали вредное строительство, которое было запланировано в бюджете 2025 года.

"В 2025 году нам те 50 млн грн нужны будут на вооружение, а не на дорогу буквально в никуда", — подытожил аэроразведчик.

кличко планирует построить улицу, которая будет угрожать обороне Киева
Скриншот сообщения из Facebook Игоря Луценко

Напомним, Подольско-Воскресенский мост в Киеве, который строят уже 30 лет, должны были открыть в декабре 2023 года. Однако даты открытия неоднократно менялись, и мэр столицы Виталий Кличко назвал новую. Таким образом, проехаться по мосту можно будет уже к лету 2024 года.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

17:49 В ТЦК придумали способ, как мобилизовать всех мужчин

18:05 Экс-командир "Азова" Жорин резко отреагировал на призывы отправить на фронт работников ТЦК

13:23 В Украине уже действуют новые правила выдачи повесток — что изменилось

Новость с видео

04:12 "Азов" ищет специалистов с оплатой до 125 000 грн - какие вакансии предлагают

17:10 Клиенты Ощадбанка 1 января могут остаться без денег — в чем причина

Получит ли Украина помощь от США и почему возникает усталость от войны — интервью Подоляка - 80x80

Получит ли Украина помощь от США и почему возникает усталость от войны — интервью Подоляка

19:17 Экс-командир ответил, сколько украинцев необходимо мобилизовать в 2024 году

01:22 Кого не заберут на войну — 10 категорий граждан, которых нельзя мобилизовать на фронт

13:11 В Украине действуют новые правила вручения повесток военнообязанным — что изменилось

05:42 Американское издание назвало кратчайший путь к победе Украины

19:57 Двум категориям украинцев отказали в праве на отсрочку — о ком идет речь

Актуальное по теме