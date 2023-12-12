Кличко назвав нову дату відкриття Подільсько-Воскресенського мосту

Мер Києва Віталій Кличко. Фото: Віталій Кличко\Telegram

Подільсько-Воскресенський міст у Києві, який будують вже 30 років, мали відкрити у грудні 2023 року. Втім, дати відкриття неодноразово змінювались і мер столиці Віталій Кличко назвав нову. Таким чином, проїхатися мостом можна буде вже до літа 2024 року.

Про це сказав Віталій Кличко в ефірі Київ24.

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Відкриття Подільсько-Воскресенського мосту

Наразі, фахівці продовжують будувати мостовий перехід об'єкту, який раніше був відкритий для проїзду автобусів, спецтранспорту та автомобілів екстрених служб.

Відтак, мешканці житлового масиву Троєщина на лівому березі зможуть дістатися на правий берег та проїхатися мостом вже до літа 2024 року.

"Пандемія відтермінувала рух транспорту, здачу цього об'єкта. Ми його ще не здали, але, тим не менш, уже запустили рух транспорту. Це перший крок. Наступний крок ми плануємо влітку наступного року запустити вже його. Зараз тільки громадський транспорт за маршрутом №111 від станції метро "Площа Українських Героїв" до станції метро "Лівобережна" курсує мостовим переходом", — сказав Кличко.

Будівництво мосту

Нагадаємо, у жовтні мер Києва Віталій Кличко в ефірі для телеканалу КИЇВ24 заявив, що відкриття Подільсько-Воскресенського мосту в Києві відбудеться вже найближчими тижнями. Його будували впродовж 30 років.

Пізніше стало відомо, що що перша черга мостового переходу в Києві буде готова на початку листопада.