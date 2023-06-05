Кличко пояснив, скільки коштів було виділено на облаштування укриттів у столиці

Нарада Кличка з головами районів Києва. Фото: Telegram-канал Кличка

За час повномасштабної війни з міського бюджета Києва для райадміністрацій на облаштування укриттів було виділено 1,2 млрд гривень. Голови РДА заявили про проблемність доступу киян до частини укриттів.

Про це міський голова столиці повідомив на своєму Telegram-каналі.

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Нарада у Кличка

Віталій Кличко провів нараду із головами столичних районів.

На нараді також були присутні представники нацполіції, ДСНС, комунальних служб та райдержадміністрацій.

Темою наради були стан і доступність укриттів у Києві.

"Голови РДА відзначили проблемність доступу людей до приміщень, що перебувають у приватній власності чи в оренді, але є приміщеннями подвійного призначення. Тобто такими, що мають пускати киян під час повітряної тривоги", — наголосив Кличко.

Нарада у Віталія Кличка

Гроші на укриття

Також мер столиці нагадав, що у 2022 та 2023 роках міський бюджет виділило районним держадміністраціям на облаштування укриттів 1,2 млрд гривень.

"І їм (РДА. — Ред.) треба посилити роботу!" — наголосив Віталій Кличко.

Кличко про виділені на укриття кошти

Нагадаємо, у ніч проти 1 червня російські окупаційні війська завдали чергового удару по Києву. Внаслідок обстрілів у Деснянському районі столиці загинули троє людей. Серед них 9-річна дівчинка, її 34-річна мама і 33-річна жінка. Чоловік однієї з загиблих та жителі району стверджують, що укриття, де хотіли сховатися від обстрілу люди, було зачинене.

1 червня уряд ухвалив рішення про перевірку роботи всіх укриттів у країні. Вони повинні бути доступними у будь-який час доби під час повітряної тривоги.

Сьогодні, 5 червня, Віталій Кличко оголосив результати перевірки укриттів у столиці.