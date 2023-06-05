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Кличко объяснил, сколько средств было выделено на обустройство укрытий в столице

5 июня 2023 10:37
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Кличко объяснил, сколько средств было выделено на обустройство укрытий в столице
Совещание Кличко с главами районов Киева. Фото: Telegram-канал Кличко
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

За время полномасштабной войны из городского бюджета Киева для райадминистраций на обустройство укрытий было выделено 1,2 млрд. гривен. Главы РГА заявили о проблемности доступа киевлян к части укрытий.

Об этом городской глава столицы сообщил на своем Telegram-канале.

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Совещание у Кличко

Виталий Кличко провел совещание с главами столичных районов.

На совещании также присутствовали представители нацполиции, ГСЧС, коммунальных служб и райгосадминистраций.

Темой совещания было состояние и доступность укрытий в Киеве.

"Председатели РГА отметили проблемность доступа людей к помещениям, которые находятся в частной собственности или в аренде, но являются помещениями двойного назначения. То есть должны пускать киевлян во время воздушной тревоги", — подчеркнул Кличко.

Совещание у Виталия Кличко
Совещание у Виталия Кличко

Деньги на укрытие

Мэр столицы напомнил, что в 2022 и 2023 годах городской бюджет выделил районным госадминистрациям на обустройство укрытий 1,2 млрд гривен.

"И им (РГА. - Ред.) нужно усилить работу!" — подчеркнул Виталий Кличко.

Кличко о выделенных на укрытие средства
Кличко о выделенных на укрытие средства

Напомним, в ночь на 1 июня российские оккупационные войска нанесли очередной удар по Киеву. В результате обстрелов в Деснянском районе столицы погибли три человека. Среди них 9-летняя девочка, ее 34-летняя мама и 33-летняя женщина. Муж одной из погибших и жители района утверждают, что укрытие, где хотели скрыться от обстрела люди, было закрыто.

1 июня правительство приняло решение о проверке работы всех укрытий в стране. Они должны быть доступны в любое время суток во время воздушной тревоги.

Сегодня, 5 июня, Виталий Кличко объявил результаты проверки укрытий в столице.

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