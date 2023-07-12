Кличко показал, как прошел капремонт в отделении экстренной медпомощи в Киеве

Киевский городской голова Виталий Кличко. Фото: google.com

Сегодня киевский городской голова Виталий Кличко проверил, как прошел капремонт в отделении экстренной медицинской помощи №18. Медучреждения находятся в Оболонском районе столицы.

Об этом Виталий Кличко рассказал на своей официальной Telegram-странице.

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По словам Кличко, в здании обновили фасад. Наружное оформление соответствует единому стилю, выбранному для всех отделений "Центра экстренной медицинской помощи".

"Обустроили помещение пандусами для маломобильных групп и людей с инвалидностью. Заменили внутренние системы водо-, электро- и теплоснабжения, установили вентиляционное оборудование. Заменили оборудование в теплопунктах. Установили охранно-пожарную сигнализацию, систему оповещения, видеонаблюдения, сеть интернет", — говорит городской голова.

Имеется генератор резервного питания. Помещение, где хранятся медикаменты, оборудовано современной системой охраны. В подвальном помещении есть дополнительная диспетчерская и возможное укрытие для сотрудников на случай тревог.

Напомним, ранее мы писали, что временные проезды, разметка и дорожные знаки все это уже устроили на транспортном узле на пересечении улиц Полярной и Богатырской в Оболонском районе столицы. Также переустроили светофорные объекты и опоры контактной сети, начали с перевода водопроводных сетей.

Добавим, что 6 июля завершилось строительство и ремонт одного из крупнейших киевских долгостроев — Дарницкого моста. Теперь проезд открыт двумя новыми съездами Дарницкого моста – в сторону моста Патона и Осокорков.