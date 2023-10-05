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Кличко предупредил о тяжелом отопительном сезоне в Киеве

5 октября 2023 16:52
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
Кличко предупредил о тяжелом отопительном сезоне в Киеве
Мэр Киева Виталий Кличко. Фото: Новини.LIVE
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

Мэр столицы Виталий Кличко сегодня заявил, что Киев на пороге отопительного сезона, который в нынешних условиях будет очень сложным. Более того, киевский глава обвинил в этих действиях украинское правительство.

Об этом он написал в своем Telegram-канале.

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Кличко требует погасить задолженность

"Государство так и не выполнило обещаний перед теплоснабжающими предприятиями. Задолженность, которую правительство обещает погасить уже второй год подряд, на сегодняшний день перед Киевом составляет 6,8 миллиарда гривен. А по всей стране 36 миллиардов!" — пишет Кличко.

По словам Кличко, местные власти тарифы для населения не повышали, в то время как возросла стоимость всех составляющих тарифа. Он добавил, что поручение о компенсации давал Владимир Зеленский и правительство обещало выполнить требования. Но столица денег так и не получила.

"Городские власти обращаются к правительству погасить столицы (и всем другим общинам Украины) задолженность государства по компенсации разницы в тарифах на тепло- и водоснабжение", — призвал Кличко.

телеграмм Виталия Кличко
Источник: Telegram-канал Кличко

Отопительный сезон в Киеве

Несмотря на такие вызовы, мэр также сообщил, что столица выполнила все запланированные и необходимые работы для старта отопительного сезона, "учитывая риски военного положения".

"Около 100 котельных столицы обеспечены возможностями оперативного переключения на работу от генераторов. Такую же возможность имеют 150 бюветных комплексов. Мы приобрели 23 мобильных передвижных котельных, которые смогут поддерживать теплом медицинские учреждения, школы и сады, пункты обогрева", — заявил Кличко.

Также он добавил, что восстановление поврежденного или разрушенного минувшей зимой оборудования на объектах критической инфраструктуры продолжается. Столица выделила на эти нужды около миллиарда гривен и до конца года запланированные ремонты будут выполнены.

"С начала года в столице заменили более 60 км теплосетей. Готовясь к зиме, в том числе в рамках гидравлических испытаний, устранили более 3 тысяч повреждений на сетях", — написал мэр столицы.

телеграмм Виталия Кличко
Источник: Telegram-канал Кличко

Напомним, что ранее Бюро экономбезопасности Украины обнаружило, что у Кличко чуть не растратили на сомнительный ремонт 12,5 миллиона гривен. Еще раньше он заявил, что отопительный сезон в Киеве под угрозой срыва.

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