Кличко поспешил: стало известно, когда откроют первую часть Подольского моста в Киеве

Строительство Подольско-Воскресенского моста. Фото: Автострада

На днях мэр Киева Виталий Кличко анонсировал открытие Подольско Воскресенского моста "в ближайшие недели". Однако в компании "Автострада" опровергли это заявление и сообщили, что первая очередь мостового перехода в Киеве будет готова в начале ноября.

Об этом говорится в пресс-службе компании "Автострада".

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Открытие Подольско-Воскресенского моста

Так, в компании отметили, что завершается строительство первой очереди Подольско-Воскресенского мостового перехода. К работам привлекли более 400 работников и более 100 единиц техники.

Сообщается, что работы завершат в начале ноября.

"Наконец-то запланированная первая очередь строительства близится к завершению. Общая протяженность моста — 9 км. Автомобильная часть состоит из 3 полос в каждом направлении. Запуск Подольско-Воскресенского моста соединит Русановку и Воскресенку с Подолом, а чуть позже — и с Радужным массивом и Троещиной, разгрузит Северный мост, позволит будущему запуску метро на Троещину", — говорится в сообщении.

Строительство Подольско-Воскресенского моста. Фото: Автострада

Информация о строительстве Подольского моста. Фото: скриншот

Строительство Подольско-Воскресенского моста

Известно, что Подольско-Воскресенский мост строят уже 30 лет.

Еще в 1993 году Кабмин одобрил необходимую документацию по строительству. Первоначально запланированная протяженность объекта составляла 7 километров. Завершить работы собирались до 2002 года.

Позже, в 1996 году, начались подготовительные работы. Однако через год строительство приостановили из-за дефицита финансирования.

Уже в 2001 году удалось сдать в эксплуатацию первую часть объекта.

В 2016 году КГГА переутвердила проект строительства.

В октябре 2022 года городская администрация выделила 183 миллиона гривен из местного бюджета на достройку объекта.

Напомним, на днях мэр Киева Виталий Кличко в эфире для телеканала КИЕВ24 заявил, что открытие Подольско-Воскресенского моста в Киеве состоится в ближайшие недели. Его строили на протяжении 30 лет.