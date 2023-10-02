Кличко звинуватив підрядника через два дні після аварії на Дегтярівському мосту

Мер Києва Віталій Кличко. Фото: Новини.LIVE

Мер Києва Віталій Кличко через два дні після аварії на Дегтярівському мосту звинуватив у інциденті компанію-підрядника. Збитки відшкодовуватимуться також її коштом, а не за кошти столиці.

Про це він заявив в етері телеканалу "Київ".

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За все платитиме підрядник

Наразі комісія інженерів і технологів підрядника та виробника з’ясовує причини надзвичайної ситуації на Дегтярівському шляхопроводі. Під час його реконструкції при монтажі одна з балок упала та збила кілька інших, вже встановлених, балок. За повідомленням мера, саме підрядник несе відповідальність за всі процеси на об’єкті.

"Сподіваємося, що до кінця тижня комісія інженерів і технологів підрядника та виробника з’ясує, чому при монтажі одна з балок на Дегтярівському шляхопроводі впала та збила кілька вже встановлених балок. Роботи, що здійснюються на цьому об’єкті, належать до робіт з підвищеною небезпекою. Тому за їх організацію і виконання відповідальність несе виключно підрядна організація", — зазначив Кличко.

Додатково столичний голова наголосив, що бюджету Києва не буде завдано збитків, але термін виконання робіт може зміститися. Вартість же самої реконструкції шляхопроводу, за його словами, не збільшиться. Ба більше, він заявив, що наразі Київ повинен надавати послуги та якісний сервіс для мешканців та гостей міста, інакше інфраструктура столиці занепаде.

Хто заплатить за міст

За словами Кличка, переможцем тендеру на Prozorro стала компанія "RDS". Вона запропонувала найменшу вартість та відповідну кваліфікацію.

Зазначимо, що RDS входить до найкращої п'ятірки дорожньо-будівельних компаній в Україні. З 2005 року має досвід виконання робіт із будівництва доріг, мостів, аеродромів. До колективу залучено 2 800 осіб та близько 800 одиниць техніки. Подібні роботи компанія виконувала неодноразово.

Дегтярівський шляхопровід перебував у аварійному стані починаючи з 2020 року. У 2022 році місто здійснило протиаварійні роботи з демонтажу чотирьох деформованих балок прогонової будови, аби уникнути падіння аварійної ділянки. В цьому році, згідно з проєктом на замовлення "Київавтодору", RDS розпочала реконструкцію шляхопроводу у складі транспортної розв’язки.

Нагадаємо, що Дегтярівський міст в Шулявському районі міста розвалився 30 вересня внаслідок "ефекту доміно" на його опорах. Міська влада столиці на місце інциденту не прибула. Своєю чергою столична прокуратура розпочала розслідування щодо аварії. А в соцмережах розпочалися заклики негайного арешту Віталія Кличка.