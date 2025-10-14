Відео
Головна Київ Кличко повідомив, де встановлять мобільні укриття у столиці

Кличко повідомив, де встановлять мобільні укриття у столиці

Ua ru
Дата публікації: 14 жовтня 2025 20:08
У Києві планують встановити 500 мобільних укриттів — Кличко
Віталій Клічко. Фото: Новини.LIVE

Міська влада Києва планує встановити близько 500 мобільних укриттів у різних районах столиці, щоб посилити систему цивільного захисту населення. Мер Києва Віталій Кличко зазначив, що основну увагу приділять житловим масивам, які розташовані далеко від центру.

Про це повідомив Кличко в офіційному Telegram-каналі Київської міської державної адміністрації (КМДА) у вівторок, 14 жовтня.

Читайте також:

У Києві встановлять 500 мобільних укриттів

За словами мера столиці, рішення про встановлення мобільних укриттів ухвалила Рада оборони міста, а їх розміщення визначатимуть районні державні адміністрації. Виконавці мають врахувати щільність забудови, кількість населення та наявність існуючих сховищ. Мобільні укриття будуть розташовані передусім у районах, де відсутні підземні паркінги або станції метро.

Кличко повідомив, де встановлять мобільні укриття у столиці - фото 1
Допис Кличко у Telegram. Фото: скриншот

"Нагадаю, що вимоги до таких укриттів нарешті чітко визначені на державному рівні, законодавчими нормами, як це і має бути. Адже мова йде про безпеку перебування там людей", — зазначив Кличко.

Він підкреслив, що розширення системи укриттів є одним із пріоритетів міської влади. За останні роки Київ витратив понад 7 мільярдів гривень на капітальні ремонти, реконструкцію та збільшення кількості сховищ. Цього року на потреби цивільного захисту виділили ще 4 мільярди гривень, зокрема на мобільні укриття у віддалених районах столиці.

Нагадаємо, що Віталій Кличко закликав мешканців столиці зробити запаси води та продуктів після масованої атаки росіян 10 жовтня, яка стала однією з найважчих для енергосистеми міста.

Раніше ми також інформували, що Кличко призначив Петра Пантелеєва виконувачем обов’язків свого першого заступника замість Миколи Поворозника.

Віталій Кличко Київ КМДА укриття захист
Руслан Кулєшов - редактор
Автор:
Руслан Кулєшов
