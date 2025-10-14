В Киеве планируют установить 500 мобильных укрытий - Кличко

Виталий Кличко. Фото: Новини.LIVE

Городские власти Киева планируют установить около 500 мобильных укрытий в разных районах столицы, чтобы усилить систему гражданской защиты населения. Мэр Киева Виталий Кличко отметил, что основное внимание уделят жилым массивам, которые расположены далеко от центра.

Об этом сообщил Кличко в официальном Telegram-канале Киевской городской государственной администрации (КГГА) во вторник, 14 октября.

В Киеве установят 500 мобильных укрытий

По словам мэра столицы, решение об установлении мобильных укрытий принял Совет обороны города, а их размещение будут определять районные государственные администрации. Исполнители должны учесть плотность застройки, количество населения и наличие существующих убежищ. Мобильные укрытия будут расположены прежде всего в районах, где отсутствуют подземные паркинги или станции метро.

"Напомню, что требования к таким укрытиям наконец четко определены на государственном уровне, законодательными нормами, как это и должно быть. Ведь речь идет о безопасности пребывания там людей", — отметил Кличко.

Он подчеркнул, что расширение системы укрытий является одним из приоритетов городской власти. За последние годы Киев потратил более 7 миллиардов гривен на капитальные ремонты, реконструкцию и увеличение количества убежищ. В этом году на нужды гражданской защиты выделили еще 4 миллиарда гривен, в частности на мобильные укрытия в отдаленных районах столицы.

Напомним, что Виталий Кличко призвал жителей столицы сделать запасы воды и продуктов после массированной атаки россиян 10 октября, которая стала одной из самых тяжелых для энергосистемы города.

Ранее мы также информировали, что Кличко назначил Петра Пантелеева исполняющим обяза нности своего первого заместителя вместо Николая Поворозника.