Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Киев Кличко сообщил, где установят мобильные укрытия в столице

Кличко сообщил, где установят мобильные укрытия в столице

Ua ru
Дата публикации 14 октября 2025 20:08
В Киеве планируют установить 500 мобильных укрытий - Кличко
Виталий Кличко. Фото: Новини.LIVE

Городские власти Киева планируют установить около 500 мобильных укрытий в разных районах столицы, чтобы усилить систему гражданской защиты населения. Мэр Киева Виталий Кличко отметил, что основное внимание уделят жилым массивам, которые расположены далеко от центра.

Об этом сообщил Кличко в официальном Telegram-канале Киевской городской государственной администрации (КГГА) во вторник, 14 октября.

Реклама
Читайте также:

В Киеве установят 500 мобильных укрытий

По словам мэра столицы, решение об установлении мобильных укрытий принял Совет обороны города, а их размещение будут определять районные государственные администрации. Исполнители должны учесть плотность застройки, количество населения и наличие существующих убежищ. Мобильные укрытия будут расположены прежде всего в районах, где отсутствуют подземные паркинги или станции метро.

Кличко повідомив, де встановлять мобільні укриття у столиці - фото 1
Сообщение Кличко в Telegram. Фото: скриншот

"Напомню, что требования к таким укрытиям наконец четко определены на государственном уровне, законодательными нормами, как это и должно быть. Ведь речь идет о безопасности пребывания там людей", — отметил Кличко.

Он подчеркнул, что расширение системы укрытий является одним из приоритетов городской власти. За последние годы Киев потратил более 7 миллиардов гривен на капитальные ремонты, реконструкцию и увеличение количества убежищ. В этом году на нужды гражданской защиты выделили еще 4 миллиарда гривен, в частности на мобильные укрытия в отдаленных районах столицы.

Напомним, что Виталий Кличко призвал жителей столицы сделать запасы воды и продуктов после массированной атаки россиян 10 октября, которая стала одной из самых тяжелых для энергосистемы города.

Ранее мы также информировали, что Кличко назначил Петра Пантелеева исполняющим обяза нности своего первого заместителя вместо Николая Поворозника.

Виталий Кличко Киев КГГА укрытия защита
Руслан Кулешов - редактор
Автор:
Руслан Кулешов
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации