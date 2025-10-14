Петро Пантелеєв виконуватиме обов'язки першого заступника Кличка

Мер Києва Віталій Кличко. Фото: Вечірній Київ

Мер Києва Віталій Кличко поклав виконання обов’язків свого першого заступника на Петра Пантелеєва. Він замінить на посаді Миколу Поворозника.

Про це йдеться в розпорядженні Віталія Кличка № 841 від 13 жовтня 2025 року.

Новий перший заступник Кличка

На посаді першого заступника мера Києва Петро Пантелеєв замінить Миколу Поворозника, якого вчора звільниили. Він пішо з посади через пів року після того, як влаштував скандальну вечірку у День жалоби за загиблими киянами внаслідок атаки РФ у квітні.

Розпорядження Віталія Кличка. Фото: kyivcity.gov.ua

Водночас голова Деснянської РДА Максим Бахматов в ефірі "Київського часу" зазначав, що Панталеєв ще у 2022 році отримав підозру у справі про екологічне забруднення на заводі "Радикал".

Нагадаємо, Поворозник відреагував на звільнення з посади заступника Кличка. Він нагадав, що присвятив цій посаді майже вісім років свого життя та подякував усіх, хто працює на благо міста.

Також зазначимо, що 10 червня йому висловили недовіру у Київраді. Однак звільняти та призначати заступника може лише мер.

Вже 30 червня він був відсторонений, проте з'ясувалося, що Поворозник продовжував таємно виконувати свої обов'язки весь цей час.