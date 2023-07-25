Кличко сообщил, на сколько увеличат финансирование ВСУ со стороны Киева
Сегодня, 25 июля, прошло заседание Киевсовета, на котором местные депутаты приняли решение увеличить финансирование столицей Сил обороны. Речь идет о сумме в размере пяти миллиардов гривен.
Об этом сообщил киевский городской голова Виталий Кличко.
Что сказал мэр
"По закону, напрямую Вооруженным силам средства из местных бюджетов перечислять нельзя. Мы можем выделять средства на финансирование потребностей военных подразделений, зарегистрированных в территориальной общине или внесенных в силы и средства обороны города, о бюджете которого идет речь. По обращению относительно потребностей этих подразделений. И мы реагируем на все обращения наших подразделений", — сказал Кличко.
Киевский мэр также напомнил, что в прошлом году на финансирование Сил безопасности и обороны Киева выделили из бюджета города почти 850 миллионов гривен. За 6 месяцев этого года – более 380 миллионов.
"То есть в общей сложности - более 1,2 миллиарда. И мы продолжаем выделять средства. А также привлекать помощь от иностранных партнеров", — добавил Виталий Кличко.
Напомним, ранее мы писали, что в Киеве правоохранители открыли уголовное производство по вероятному строительству паркинга на Оболони. Также там проводится предварительное расследование.
Добавим, что в столице очередной скандал с укрытием . На Лукьяновке в одном из бомбоубежищ планируется сделать ремонт укрытия за два миллиона гривен, а это дороже вдвое.