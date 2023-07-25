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Кличко сообщил, на сколько увеличат финансирование ВСУ со стороны Киева

25 июля 2023 13:57
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко
Кличко сообщил, на сколько увеличат финансирование ВСУ со стороны Киева
Киевский городской голова Виталий Кличко. Фото: КГГА
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко

Сегодня, 25 июля, прошло заседание Киевсовета, на котором местные депутаты приняли решение увеличить финансирование столицей Сил обороны. Речь идет о сумме в размере пяти миллиардов гривен.

Об этом сообщил киевский городской голова Виталий Кличко.

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Что сказал мэр

"По закону, напрямую Вооруженным силам средства из местных бюджетов перечислять нельзя. Мы можем выделять средства на финансирование потребностей военных подразделений, зарегистрированных в территориальной общине или внесенных в силы и средства обороны города, о бюджете которого идет речь. По обращению относительно потребностей этих подразделений. И мы реагируем на все обращения наших подразделений", — сказал Кличко. 

 

Сегодняшнее заседание Киевсовета. Фото: КГГА

Киевский мэр также напомнил, что в прошлом году на финансирование Сил безопасности и обороны Киева выделили из бюджета города почти 850 миллионов гривен. За 6 месяцев этого года – более 380 миллионов.

 

Сегодняшнее заседание Киевсовета. Фото: КГГА

"То есть в общей сложности - более 1,2 миллиарда. И мы продолжаем выделять средства. А также привлекать помощь от иностранных партнеров", — добавил Виталий Кличко.

Напомним, ранее мы писали, что в Киеве правоохранители открыли уголовное производство по вероятному строительству паркинга на Оболони. Также там проводится предварительное расследование.

Добавим, что в столице очередной скандал с укрытием . На Лукьяновке в одном из бомбоубежищ планируется сделать ремонт укрытия за два миллиона гривен, а это дороже вдвое.

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