Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаПсихологияTravelАктуальноПромоКино и сериалыГороскопЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Киев Кличко проиграл суд по делу против депутата Киевсовета

Кличко проиграл суд по делу против депутата Киевсовета

Ua ru
Дата публикации 10 сентября 2025 21:23
Виталий Кличко проиграл суд по делу против депутата Киевсовета Андрея Витренко
Мэр Киева Виталий Кличко. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Киевский городской голова Виталий Кличко проиграл судебный иск против депутата Киевсовета IX созыва и председателя постоянной комиссии по вопросам бюджета и социально-экономического развития Андрея Витренко. Мэр столицы пытался заставить его замолчать через обращение в Печерский суд, однако суд отказал в удовлетворении иска.

Об этом сообщил сам депутат в Telegram в среду, 10 сентября.

Реклама
Читайте также:

Детали дела

Депутат назвал это не только своей личной победой, но и победой свободы слова и права киевлян знать правду о деятельности городской власти.

Политик отметил, что Кличко подал иск после того, как он в публичном пространстве поставил ряд вопросов о деятельности городского головы за 11 лет работы. В частности, речь шла об отсутствии метро на Троещину и Виноградарь, многочисленных коррупционных скандалах в столичной власти и отсутствии системных изменений, несмотря на резонансные разоблачения.

По словам Витренко, вместо ответов на эти вопросы мэр выбрал путь судебного иска как частное лицо, пытаясь представить публичную критику как "личное оскорбление". Кроме того, адвокат Кличко требовал взыскать с депутата более 370 тысяч гривен расходов на правовую помощь и еще 36 тысяч гривен на экспертизу.

"Это была попытка давления с целью заставить меня прекратить критику. Но она провалилась", — заявил Витренко.

Ранее городской голова столицы Виталий Кличко сообщил, когда могут открыть метро на Виноградарь. По его словам, это должно произойти в течение двух лет,

Также ранее мы писали, что строительство метро на Виноградарь снова затормозило.

Виталий Кличко Киев суд иск комисия
Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации