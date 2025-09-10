Виталий Кличко проиграл суд по делу против депутата Киевсовета Андрея Витренко

Мэр Киева Виталий Кличко. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Киевский городской голова Виталий Кличко проиграл судебный иск против депутата Киевсовета IX созыва и председателя постоянной комиссии по вопросам бюджета и социально-экономического развития Андрея Витренко. Мэр столицы пытался заставить его замолчать через обращение в Печерский суд, однако суд отказал в удовлетворении иска.

Об этом сообщил сам депутат в Telegram в среду, 10 сентября.

Детали дела

Депутат назвал это не только своей личной победой, но и победой свободы слова и права киевлян знать правду о деятельности городской власти.

Политик отметил, что Кличко подал иск после того, как он в публичном пространстве поставил ряд вопросов о деятельности городского головы за 11 лет работы. В частности, речь шла об отсутствии метро на Троещину и Виноградарь, многочисленных коррупционных скандалах в столичной власти и отсутствии системных изменений, несмотря на резонансные разоблачения.

По словам Витренко, вместо ответов на эти вопросы мэр выбрал путь судебного иска как частное лицо, пытаясь представить публичную критику как "личное оскорбление". Кроме того, адвокат Кличко требовал взыскать с депутата более 370 тысяч гривен расходов на правовую помощь и еще 36 тысяч гривен на экспертизу.

"Это была попытка давления с целью заставить меня прекратить критику. Но она провалилась", — заявил Витренко.

Ранее городской голова столицы Виталий Кличко сообщил, когда могут открыть метро на Виноградарь. По его словам, это должно произойти в течение двух лет,

Также ранее мы писали, что строительство метро на Виноградарь снова затормозило.