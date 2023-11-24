Кличко прокатався Подільсько-Воскресеньким мостом та анонсував його відкриття

Мер Києва Віталій Клично їде на авто на Подільсько-Воскресенькому мосту. Фото: скриншот з відео Кличка

Столичний Подільсько-Воскресенський міст має з'єднати Русанівку та Воскресенку з Подолом, а трохи пізніше — з Райдужним масивом і Троєщиною. Завершення його будівництва має розвантажити Північний міст і сприяти майбутньому запуску метро на Троєщину. Мер Києва Віталій Кличко записав відео на мості і анонсував його відкриття.

Про це повідомив Віталій Кличко.

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Подільський мостовий перехід — двоярусна споруда, що складається з трьох мостів та естакад, які їх з'єднують. На верхньому ярусі мають розмістити шість смуг автомобільного руху, а на нижньому – готова естакада для метро на Троєщину з трьома станціями.

Міст будують 30 років. У 1993 році Кабмін схвалив документацію щодо будівництва Подільсько-Воскресенського мостового переходу. У 2011 році вдалося здати в експлуатацію першу чергу моста, а також відкрити рух по Гаванському мосту і естакаду на вулиці Набережно-Хрещатицька.

У 2016 році КМДА перезатвердила проєкт будівництва. У жовтні 2022 року Київрада виділила на добудову мосту додаткові 183 мільйони гривень з місцевого бюджету.

І ось зараз у 2023 році Кличко записав відео, де він їде Подільсько-Воскресенським мостом. Він анонсував відкриття мосту у Києві найближчим часом.

"Незабаром", — сказав Кличко.

Нагадаємо, на Центральну Садову вулицю на Русанівських садах збудовано з'їзд з Подільсько-Воскресенського мосту на лівому березі Києва. Однак вулиця не в належному стані, оскільки після кожної зливи вона перетворюється на озеро. Це погано впливає на асфальт, оскільки вода вимиває латки на асфальті та для місцевих жителів, бо вода стікає просто їм на подвір'я.

В Україні відновили ще один міст, який підірвали російські окупанти. Йдеться про той, що з'єднує Житомирську та Київську області.