Кличко прокатился по Подольско-Воскресенькому мосту и анонсировал его открытие

Мэр Киева Виталий Клично едет на авто на Подольско-Воскресеньком мосту. Фото: скриншот с видео Кличко

Столичный Подольско-Воскресенский мост должен соединить Русановку и Воскресенко с Подолом, а чуть позже — с Радужным массивом и Троещиной. Завершение его строительства должно разгрузить Северный мост и способствовать будущему запуску метро на Троещину. Мэр Киева Виталий Кличко записал видео на мосту и анонсировал его открытие.

Об этом сообщил Виталий Кличко.

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Подольский мостовой переход — двухъярусное сооружение, состоящее из трех соединяющих их мостов и эстакад. На верхнем ярусе должно разместиться шесть полос автомобильного движения, а на нижнем — готовая эстакада для метро на Троещину с тремя станциями.

Мост строят 30 лет. В 1993 году Кабмин одобрил документацию по строительству Подольско-Воскресенского мостового перехода. В 2011 году удалось сдать в эксплуатацию первую очередь моста, а также открыть движение по Гаванскому мосту и эстакаду по улице Набережно-Крещатицкая.

В 2016 году КГГА переутвердила проект строительства. В октябре 2022 года Киевсовет выделил на достройку моста дополнительные 183 миллиона гривен из местного бюджета.

И вот сейчас в 2023 году Кличко записал видео, где он едет по Подольско-Воскресенскому мосту. Он анонсировал открытие моста в Киеве в ближайшее время.

"Вскоре", — сказал Кличко.

Напомним, на Центральную Садовую улицу на Русановских садах построен съезд с Подольско-Воскресенского моста на левом берегу Киева. Однако улица не в ужасающем состоянии, поскольку после каждого ливня она превращается в озеро. Это плохо влияет на асфальт, поскольку вода вымывает заплатки на асфальте и на местных жителей, потому что вода стекает прямо им во двор.

В Украине восстановили еще один мост, который взорвали российские оккупанты. Речь идет о том, что соединяет Житомирскую и Киевскую области.