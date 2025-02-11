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Кличко прокоментував акції "Гроші на ЗСУ" під КМДА — відео

11 лютого 2025 16:38
Аркадій Пастула - Редактор
Акції Гроші на ЗСУ під КМДА — Кличко прокоментував
Мер Києва Віталій Кличко. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов
Аркадій Пастула - Редактор

Мер Києва Віталій Кличко прокоментував акції під Київською міською державною адміністрацією "Гроші на Збройні сили України". Він наголосив, що не має нічого проти.

Про це Віталій Кличко сказав на Форумі "Демократична стійкість України під час війни та в період відновлення" у вівторок, 11 лютого.

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Кличко наголосив, що йти під інші інституції, зокрема Офіс Президента, наразі небезпечно.

"Те, що люди приходять під мерію, будь ласка, приходьте. Хтось вздумає прийти під адміністрацію Президента, я вам не заздрю", — зазначив він.

За його словами, в Україні відкрите суспільство, тож люди приходять, висловлюють проблеми, а влада до них прислухається.

Нагадаємо, Кличко зазначив, що почувається як міністр оборони Рустем Умєров, оскільки до нього часто звертаються військові по допомогу. 

Також Кличко наголосив, що пріоритет зараз — війна, оскільки Україна щодня втрачає людей. Водночас, за його словами, в країні вже розпочалися політичні виборчі процеси.

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