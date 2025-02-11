Акции Деньги на ВСУ под КГГА — Кличко прокомментировал

Мэр Киева Виталий Кличко. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Мэр Киева Виталий Кличко прокомментировал акции под Киевской городской государственной администрацией "Деньги на Вооруженные силы Украины". Он отметил, что не имеет ничего против.

Об этом Виталий Кличко сказал на Форуме "Демократическая устойчивость Украины во время войны и в период восстановления" во вторник, 11 февраля.

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Кличко отметил, что идти под другие институты, в частности Офис Президента, пока опасно.

"То, что люди приходят под мэрию, пожалуйста, приходите. Кто-то вздумает прийти под администрацию Президента, я вам не завидую", — отметил он.

По его словам, в Украине открытое общество, поэтому люди приходят, выражают проблемы, а власть к ним прислушивается.

Напомним, Кличко отметил, что чувствует себя как министр обороны Рустем Умеров, поскольку к нему часто обращаются военные за помощью.

Также Кличко отметил, что главный приоритет сейчас — война, поскольку Украина ежедневно теряет людей. В то же время, по его словам, в стране уже начались политические избирательные процессы.