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Кличко разом з послом Японії відкрили оновлений сад каменів у парку "Кіото"

30 квітня 2024 15:35
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор
Кличко разом з послом Японії відкрили оновлений сад каменів у парку "Кіото"
Мер Києва Віталій Кличко та посол Японії в Україні Мацуда Кунінорі. Фото: Віталій Кличко/ Telegram
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор

Мер Києва Віталій Кличко разом з послом Японії в Україні Мацудою Кунінорі урочисто відкрили оновлений сад каменів у парку "Кіото". Проєкт був ініційований Посольством Японії в Україні.

Про це мер столиці написав у Telegram у вівторок, 30 квітня.

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Оновлений сад каменів у парку "Кіото"

Проєкт був реалізований за підтримки компанії JTI, з активною участю українсько-японського Центру та людей, які цікавляться японською культурою.

 Оновлений сад каменів у парку "Кіото"
Відкриття оновленого саду каменів у парку "Кіото". Фото: Віталій Кличко/ Telegram
 Оновлений сад каменів у парку "Кіото"
Відкриття оновленого саду каменів у парку "Кіото". Фото: Віталій Кличко/ Telegram

"Парк Кіото — один з перших парків, який ми після 2014 року привели до ладу. Його знають не тільки у столиці, а й у багатьох країнах. Бо тут висаджена одна з найбільших в Європі алея сакур", — підкреслив Кличко.

 Оновлений сад каменів у парку "Кіото"
Відкриття оновленого саду каменів у парку "Кіото". Фото: Віталій Кличко/ Telegram
 Оновлений сад каменів у парку "Кіото"
Відкриття оновленого саду каменів у парку "Кіото". Фото: Віталій Кличко/ Telegram

Він додав, що у зв’язку з війною, багато людей відчувають емоційне виснаження, тому столична влада прагне створювати більше зелених зон для відпочинку, щоб кияни могли знайти відраду та духовний спокій.

 Оновлений сад каменів у парку "Кіото"
Відкриття оновленого саду каменів у парку "Кіото". Фото: Віталій Кличко/ Telegram
 Оновлений сад каменів у парку "Кіото"
Відкриття оновленого саду каменів у парку "Кіото". Фото: Віталій Кличко/ Telegram

"Цей проєкт спрямований і на поглиблення знань киян та гостей столиці про дружні країни та міста. Більш ніж 50 років тому Київ і Кіото стали містами-побратимами. Впевнений, що разом із японськими друзями ми зможемо досягнути успіхів у різних сферах розвитку Києва", — заявив Кличко.

Скриншот допису Віталія Кличка
Допис Віталія Кличка. Фото: скриншот

Нагадаємо, у столиці триває будівництво пішохідного мосту, який в народі вже отримав назву "Хвиля". Шляхопровід має з'єднати парк "Наталка" та Оболонський острів. Відкрити міст обіцяють вже до Дня Києва 26 травня. 

Крім того, у Києві триває будівництво на Подільському мостовому переході. Наразі служби облаштовують конструкції тунелів метрополітену мілкого закладання.

Віталій Кличко
Київ
Японія
Україна
парки
столиця

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