Кличко вместе с послом Японии открыли обновленный сад камней в парке "Киото"
Мэр Киева Виталий Кличко вместе с послом Японии в Украине Мацудой Кунинор торжественно открыли обновленный сад камней в парке "Киото". Проект был инициирован посольством Японии в Украине.
Об этом мэр столицы написал в Telegram во вторник, 30 апреля.
Обновленный сад камней в парке "Киото"
Проект был реализован при поддержке компании JTI с активным участием украинско-японского Центра и людей, интересующихся японской культурой.
"Парк "Киото" — один из первых парков, который мы после 2014 года привели в порядок. Его знают не только в столице, но и во многих странах. Ведь здесь высажена одна из самых больших в Европе аллея сакур", — подчеркнул Кличко.
Он добавил, что в связи с войной многие люди испытывают эмоциональное истощение, поэтому столичная власть стремится создавать больше зеленых зон для отдыха, чтобы киевляне могли обрести отраду и духовное спокойствие.
"Этот проект направлен и на углубление знаний киевлян и гостей столицы о дружественных странах и городах. Более 50 лет назад Киев и Киото стали городами-побратимами. Уверен, что вместе с японскими друзьями мы сможем добиться успехов в разных сферах развития Киева", — заявил Кличко.
Напомним, в столице продолжается строительство пешеходного моста, который в народе уже получил название "Волна". Путепровод должен соединить парк "Наталка" и Оболонский остров. Открыть мост обещают уже ко Дню Киева 26 мая.
Кроме того, в Киеве продолжается строительство на Подольском мостовом переходе. В настоящее время службы обустраивают конструкции тоннелей метрополитена мелкой закладки.
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