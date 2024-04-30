Кличко вместе с послом Японии открыли обновленный сад камней в парке "Киото"

Мэр Киева Виталий Кличко и посол Японии в Украине Мацуда Кунинори. Фото: Виталий Кличко/ Telegram

Мэр Киева Виталий Кличко вместе с послом Японии в Украине Мацудой Кунинор торжественно открыли обновленный сад камней в парке "Киото". Проект был инициирован посольством Японии в Украине.

Об этом мэр столицы написал в Telegram во вторник, 30 апреля.

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Обновленный сад камней в парке "Киото"

Проект был реализован при поддержке компании JTI с активным участием украинско-японского Центра и людей, интересующихся японской культурой.

Открытие обновленного сада камней в парке "Киото". Фото: Виталий Кличко/ Telegram

Открытие обновленного сада камней в парке "Киото". Фото: Виталий Кличко/ Telegram

"Парк "Киото" — один из первых парков, который мы после 2014 года привели в порядок. Его знают не только в столице, но и во многих странах. Ведь здесь высажена одна из самых больших в Европе аллея сакур", — подчеркнул Кличко.

Открытие обновленного сада камней в парке "Киото". Фото: Виталий Кличко/ Telegram

Открытие обновленного сада камней в парке "Киото". Фото: Виталий Кличко/ Telegram

Он добавил, что в связи с войной многие люди испытывают эмоциональное истощение, поэтому столичная власть стремится создавать больше зеленых зон для отдыха, чтобы киевляне могли обрести отраду и духовное спокойствие.

Открытие обновленного сада камней в парке "Киото". Фото: Виталий Кличко/ Telegram

Открытие обновленного сада камней в парке "Киото". Фото: Виталий Кличко/ Telegram

"Этот проект направлен и на углубление знаний киевлян и гостей столицы о дружественных странах и городах. Более 50 лет назад Киев и Киото стали городами-побратимами. Уверен, что вместе с японскими друзьями мы сможем добиться успехов в разных сферах развития Киева", — заявил Кличко.

Сообщение Виталия Кличко. Фото: скриншот

Напомним, в столице продолжается строительство пешеходного моста, который в народе уже получил название "Волна". Путепровод должен соединить парк "Наталка" и Оболонский остров. Открыть мост обещают уже ко Дню Киева 26 мая.

Кроме того, в Киеве продолжается строительство на Подольском мостовом переходе. В настоящее время службы обустраивают конструкции тоннелей метрополитена мелкой закладки.