В КМДА показали хід робіт з облаштування тунелів метро на Подільському мості

Роботи на Подільському мосту. Фото: КМДА

У Києві триває будівництво на Подільському мостовому переході. Наразі служби облаштовують конструкції тунелів метрополітену мілкого закладання.

Про це повідомляє КМДА у четвер, 18 квітня.

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Наразі проводять роботи на перегоні між станціями "Затока Десенка" та "Райдужна" на території Русанівських садів.

Встановлення конструкцій. Фото: КМДА

Там уже встановили тимчасові насипи для будівництва тунелю під залізницею, триває влаштування залізобетонних паль тунелю.

Встановлення конструкцій. Фото: КМДА

Перший заступник голови КМДА Микола Поворозник зауважив, що це один із важливих для міста інфраструктурних об’єктів, де зараз тривають активні роботи.

Встановлення конструкцій. Фото: КМДА

"Нині тут будують ділянку дороги від вул. Петра Вершигори до розворотного кільця трамвая у напрямку до вул. Оноре де Бальзака", — сказав він.

Встановлення конструкцій. Фото: КМДА

У КМДА зазначили, що з’єднання Подільського мостового переходу з вулицею Оноре де Бальзака та запуск транспорту дозволить зменшити навантаження на Північний міст і трафік транспорту на Троєщину.

Скриншот допису КМДА

Раніше мер Києва Віталій Кличко перевірив, як тривають роботи на будівництві Подільсько-Воскресенського мосту. Рух автотранспорту планують відкрити у вересні цього року.

Також ми писали, що у Києві з 30 березня по 15 червня частково обмежать рух транспорту через ремонтні роботи на мосту, що сполучає лівий та правий береги столиці. Йдеться про Північний міст.