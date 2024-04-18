В КМДА показали хід робіт з облаштування тунелів метро на Подільському мості
У Києві триває будівництво на Подільському мостовому переході. Наразі служби облаштовують конструкції тунелів метрополітену мілкого закладання.
Про це повідомляє КМДА у четвер, 18 квітня.
Міст на Троєщину
Наразі проводять роботи на перегоні між станціями "Затока Десенка" та "Райдужна" на території Русанівських садів.
Там уже встановили тимчасові насипи для будівництва тунелю під залізницею, триває влаштування залізобетонних паль тунелю.
Перший заступник голови КМДА Микола Поворозник зауважив, що це один із важливих для міста інфраструктурних об’єктів, де зараз тривають активні роботи.
"Нині тут будують ділянку дороги від вул. Петра Вершигори до розворотного кільця трамвая у напрямку до вул. Оноре де Бальзака", — сказав він.
У КМДА зазначили, що з’єднання Подільського мостового переходу з вулицею Оноре де Бальзака та запуск транспорту дозволить зменшити навантаження на Північний міст і трафік транспорту на Троєщину.
Раніше мер Києва Віталій Кличко перевірив, як тривають роботи на будівництві Подільсько-Воскресенського мосту. Рух автотранспорту планують відкрити у вересні цього року.
Також ми писали, що у Києві з 30 березня по 15 червня частково обмежать рух транспорту через ремонтні роботи на мосту, що сполучає лівий та правий береги столиці. Йдеться про Північний міст.
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