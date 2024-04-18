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В КМДА показали хід робіт з облаштування тунелів метро на Подільському мості

18 квітня 2024 18:08
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
В КМДА показали хід робіт з облаштування тунелів метро на Подільському мості
Роботи на Подільському мосту. Фото: КМДА
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

У Києві триває будівництво на Подільському мостовому переході. Наразі служби облаштовують конструкції тунелів метрополітену мілкого закладання.

Про це повідомляє КМДА у четвер, 18 квітня.

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Наразі проводять роботи на перегоні між станціями "Затока Десенка" та "Райдужна" на території Русанівських садів.

Подільський міст
Встановлення конструкцій. Фото: КМДА

Там уже встановили тимчасові насипи для будівництва тунелю під залізницею, триває влаштування залізобетонних паль тунелю. 

Подільський міст
Встановлення конструкцій. Фото: КМДА

Перший заступник голови КМДА Микола Поворозник зауважив, що це один із важливих для міста інфраструктурних об’єктів, де зараз тривають активні роботи.

Подільський міст
Встановлення конструкцій. Фото: КМДА

"Нині тут будують ділянку дороги від вул. Петра Вершигори до розворотного кільця трамвая у напрямку до вул. Оноре де Бальзака", — сказав він.

Подільський міст
Встановлення конструкцій. Фото: КМДА

У КМДА зазначили, що з’єднання Подільського мостового переходу з вулицею Оноре де Бальзака та запуск транспорту дозволить зменшити навантаження на Північний міст і трафік транспорту на Троєщину.

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Скриншот допису КМДА

Раніше мер Києва Віталій Кличко перевірив, як тривають роботи на будівництві Подільсько-Воскресенського мосту. Рух автотранспорту планують відкрити у вересні цього року.

Також ми писали, що у Києві з 30 березня по 15 червня частково обмежать рух транспорту через ремонтні роботи на мосту, що сполучає лівий та правий береги столиці. Йдеться про Північний міст.

Київ
міст
метро
КМДА
будівництво

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