Восстановление отопления в Киеве - Кличко сделал заявление

Виталий Кличко. Фото: Новини.LIVE

Мэр Киева Виталий Кличко рассказал о работе столичных коммунальщиков. Они продолжают восстанавливать инфраструктуру, поврежденную атаками врага.

Об этом Кличко сообщил в Telegram во вторник, 13 января.

Реклама

Читайте также:

Восстановление отопления в Киеве

"Работают в холод, 24/7, под обстрелами и после них. Чтобы как можно быстрее вернуть теплоснабжение в дома киевлян", — написал Кличко.

По словам мэра, большинство домов уже получили теплоснабжение, но почти 500 многоэтажек до сих пор остаются без тепла. Коммунальщики продолжают работать, не останавливаясь даже в самых сложных условиях.

В то же время остается напряженной ситуация с электроснабжением в столице. Энергетики также работают над восстановлением света.

"Только совместными усилиями, работая каждый на своем месте и поддерживая друг друга, мы преодолеем самые сложные вызовы", — подчеркнул Виталий

Напомним, что депутат Алексей Кучеренко раскрыл детали относительно повреждения ТЭЦ-5 в Киеве.

А до этого председатель Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко заявил, что сейчас в столице фактически отсутствует точный учет состояния систем отопления.