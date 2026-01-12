Видео
Україна
Видео

Кличко раскрыл, сколько домов в Киеве остаются без тепла

Дата публикации 12 января 2026 17:34
Кличко раскрыл, сколько домов в Киеве остаются без тепла
Виталий Кличко. Фото: Новости.LIVE

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о текущей ситуации с теплоснабжением в столице после последней массированной атаки со стороны России. По его словам, без тепла в городе остаются еще почти 800 жилых домов.

Читайте также:

Об этом Кличко написал в Telegram в понедельник, 12 января.

Кличко розкрив, скільки будинків у Києві лишаються без тепла - фото 1
Пост Кличко. Фото: скриншот

Ситуация с теплом в Киеве

Больше всего пострадали Печерский район, а также отдельные части Голосеевского и Соломенского районов. В других районах подачу теплоносителя уже восстановили.

Кличко напомнил, что в результате повреждения городской инфраструктуры во время атаки без теплоснабжения оказались около 6 тысяч многоэтажных домов.

Сейчас ремонтно-восстановительные работы продолжаются в круглосуточном режиме. Днем и ночью над ликвидацией последствий работают коммунальные службы и энергетики. Власти города отмечают, что ситуация с энергоснабжением, от которого напрямую зависит работа коммунальных систем, остается сложной.

Несмотря на это, коммунальщики и энергетики прилагают максимум усилий, чтобы в чрезвычайных условиях как можно быстрее восстановить предоставление жизненно необходимых услуг жителям Киева.

Как стало известно также, в некоторых домах Киева разрываются трубы и батареи отопления из-за морозов. Жители столицы жалуются, что из внутридомовых сетей не успели слить воду, что привело к разрывам.

Напомним, что на Киевщине спасатели создали Пункты несокрушимости в Броварах и Борисполе. Именно там сейчас самая сложная ситуация со светом.

А до этого стало известно, подготовлены ли Пункты несокрушимости в Киеве и в каком они состоянии.

Виталий Кличко Киев сфера энергетики война в Украине столица
Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
