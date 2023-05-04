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Кличко рассказал детали атаки беспилотниками: в одном из районов Киева вспыхнул пожар

4 мая 2023 21:08
обновлено: 21:08
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Кличко рассказал детали атаки беспилотниками: в одном из районов Киева вспыхнул пожар
Мэр Киева Виталий Кличко. Фото: "Вечерний Киев"
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

В результате российской атаки беспилотниками на Киев 4 мая в одном из районов города вспыхнул пожар. По предварительной информации, все воздушные цели были сбиты.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко и Киевская городская военная администрация.

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Обновлено 21:05. По информации Виталия Кличко, пожар в 4 этажном здании Соломенском районе столицы локализовали. В результате падения обломков БпЛА разрушены конструкции здания на площади 150 м кв. Информация о пострадавших уточняется.

"Во время последней воздушной тревоги над Киевом был зафиксирован беспилотный летательный аппарат. Силами и средствами противовоздушной обороны объект был сбит", — рассказал начальник КМВА Сергей Попко.

Информация о пострадавших или разрушениях жилого фонда или инфраструктуры отсутствует.

"Взрывы и пожар в Соломенском районе столицы. Вероятно попадание обломков БпЛА. Все службы следуют на место. Детали впоследствии", — сообщил Кличко.

Отмечается, что спасатели локализуют пожар в 4-х этажном здании. Площадь возгорания – 50 м кв. За помощью к медикам никто пока не обращался.

Напомним, в четверг, 4 мая, в 20:00 в Киеве и области прозвучала сирена воздушной тревоги. Мониторинговые группы сообщили о приближении вражеских беспилотников. Работало украинское ПВО.

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