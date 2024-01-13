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Кличко розповів нові подробиці пожежі у ТРЦ Києва

13 січня 2024 17:22
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Пожежа у ТРЦ Києва - Кличко розповіла нові подробиці
Евакуація людей із ТРЦ "Космополіт". Фото: скриншот
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Мер Києва Віталій Кличко розповів нові подробиці пожежі у ТРЦ "Космополіт" у Солом'янському районі. За його словами, було евакуйовано близько 200 людей.

Про це Кличко повідомив у Telegram.

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Голова КМДА зазначив, що з торговельно-розважального комплексу "Космополіт" було евакуйовано приблизно 200 осіб через пожежу, яка виникла на четвертому поверсі будівлі.

Також Кличко зазначив, що було виявлено одне вогнище загоряння.

"Наразі ведуться роботи з його ліквідації. Служби екстреного реагування активно діють на місці події. Наразі інформації про постраждалих немає, і ніхто не звертався за медичною допомогою", — каже він.

Віталій Кличко
Повідомлення Віталія Кличка. Фото: скриншот

Нагадаємо, що у Солом'янському районі Києва сталася пожежа у торговельно-розважальному центрі "Космополіт" сьогодні, 13 січня. За словами мера столиці Віталія Кличка, зараз триває евакуація людей.

Крім того, 9 січня на Воскресенському проспекті в Києві сталася масштабна пожежа. Попередньо палав заклад харчування.

Віталій Кличко
Київ
евакуація
пожежа
КМДА
ТРЦ
люди

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