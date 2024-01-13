Пожежа у ТРЦ Києва - Кличко розповіла нові подробиці

Кличко розповів нові подробиці пожежі у ТРЦ Києва
Мер Києва Віталій Кличко розповів нові подробиці пожежі у ТРЦ "Космополіт" у Солом'янському районі. За його словами, було евакуйовано близько 200 людей.
Про це Кличко повідомив у Telegram.
Подробиці пожежі у ТРЦ "Космополіт"
Голова КМДА зазначив, що з торговельно-розважального комплексу "Космополіт" було евакуйовано приблизно 200 осіб через пожежу, яка виникла на четвертому поверсі будівлі.
Також Кличко зазначив, що було виявлено одне вогнище загоряння.
"Наразі ведуться роботи з його ліквідації. Служби екстреного реагування активно діють на місці події. Наразі інформації про постраждалих немає, і ніхто не звертався за медичною допомогою", — каже він.
Нагадаємо, що у Солом'янському районі Києва сталася пожежа у торговельно-розважальному центрі "Космополіт" сьогодні, 13 січня. За словами мера столиці Віталія Кличка, зараз триває евакуація людей.
Крім того, 9 січня на Воскресенському проспекті в Києві сталася масштабна пожежа. Попередньо палав заклад харчування.
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