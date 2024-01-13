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Кличко рассказал новые подробности пожара в ТРЦ Киева

13 января 2024 17:22
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Пожар в ТРЦ Киева - Кличко рассказал новые подробности
Эвакуация людей из ТРЦ "Космополит". Фото: скриншот
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Мэр Киева Виталий Кличко рассказал новые подробности пожара в ТРЦ "Космополит" в Соломенском районе. По его словам, было эвакуировано около 200 человек.

Об этом Кличко сообщил в Telegram.

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Глава КГГА указал, что из торгово-развлекательного комплекса "Космополит" было эвакуировано приблизительно 200 человек из-за пожара, возникшего на четвертом этаже здания. 

Также Кличко указал, что был выявлен один очаг возгорания. 

"В настоящий момент ведутся работы по его ликвидации. Службы экстренного реагирования активно действуют на месте происшествия. На данный момент информации о пострадавших нет, и никто не обращался за медицинской помощью", — говорит он.

Виталий Кличко
Сообщение Виталия Кличко. Фото: скриншот

Напомним, что в Соломенском районе Киева произошел пожар в торгово-развлекательном центре "Космополит" сегодня, 13 января. По словам мэра столицы Виталия Кличко, сейчас продолжается эвакуация людей.

Кроме того, 9 января, на Воскресенском проспекте в Киеве произошел масштабный пожар. Предварительно, пылало заведение питания.

Виталий Кличко
Киев
эвакуация
пожар
КГГА
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люди

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