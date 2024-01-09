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У Києві спалахнула масштабна пожежа

9 січня 2024 10:55
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Козюк Тетяна
редактор
У Києві спалахнула масштабна пожежа
Наслідки пожежі. Фото: скриншот з відео
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Вранці, 9 січня, на Воскресенському проспекті в Києві сталася масштабна пожежа. Попередньо, палає заклад харчування. 

Про це повідомляють місцеві пабліки в Telegram.

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Пожежа в Києві

Спочатку деякі ЗМІ повідомляли про те, що на місці нібито палає салон краси. Втім, як з'ясувалося згодом, пожежа виникла у кафе. 

На місці події вже працюють рятувальники та медики. Наразі причини пожежі встановлюються. 

Нагадаємо, 5 січня на Київщині сталася масштабна пожежа у житловому приватному будинку. Відомо про одного загиблого та одного пораненого. 

Додамо, у Вишгороді поблизу столиці вдень 31 грудня сталася пожежа у квартирі на 17-му поверсі. Виявилося, що загоряння спричинив повербанк, який заряджався від розетки.

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