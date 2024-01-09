У Києві спалахнула масштабна пожежа

Наслідки пожежі. Фото: скриншот з відео

Вранці, 9 січня, на Воскресенському проспекті в Києві сталася масштабна пожежа. Попередньо, палає заклад харчування.

Про це повідомляють місцеві пабліки в Telegram.

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Спочатку деякі ЗМІ повідомляли про те, що на місці нібито палає салон краси. Втім, як з'ясувалося згодом, пожежа виникла у кафе.

На місці події вже працюють рятувальники та медики. Наразі причини пожежі встановлюються.

Нагадаємо, 5 січня на Київщині сталася масштабна пожежа у житловому приватному будинку. Відомо про одного загиблого та одного пораненого.

Додамо, у Вишгороді поблизу столиці вдень 31 грудня сталася пожежа у квартирі на 17-му поверсі. Виявилося, що загоряння спричинив повербанк, який заряджався від розетки.