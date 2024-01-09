У Києві спалахнула масштабна пожежа
Вранці, 9 січня, на Воскресенському проспекті в Києві сталася масштабна пожежа. Попередньо, палає заклад харчування.
Про це повідомляють місцеві пабліки в Telegram.
Пожежа в Києві
Спочатку деякі ЗМІ повідомляли про те, що на місці нібито палає салон краси. Втім, як з'ясувалося згодом, пожежа виникла у кафе.
На місці події вже працюють рятувальники та медики. Наразі причини пожежі встановлюються.
Нагадаємо, 5 січня на Київщині сталася масштабна пожежа у житловому приватному будинку. Відомо про одного загиблого та одного пораненого.
Додамо, у Вишгороді поблизу столиці вдень 31 грудня сталася пожежа у квартирі на 17-му поверсі. Виявилося, що загоряння спричинив повербанк, який заряджався від розетки.
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