Пожар в Киеве 13 января — что известно

В Киеве произошел пожар в ТРЦ — людей эвакуируют
В Соломенском районе Киева произошел пожар в торгово-развлекательном центре "Космополит" сегодня, 13 января. По словам мэра столицы Виталия Кличко, сейчас продолжается эвакуация людей.
Об этом он написал в своем Telegram.
Что известно о пожаре в ТРЦ 13 января
По предварительной информации, возгорание произошло на четвертом этаже детской комнаты.
"Экстренные службы направляются на место", — добавил городской голова.
По сообщению местных Telegram-каналов, в ТРЦ была объявлена пожарная тревога. Люди и персонал были эвакуированы.
Напомним, утром, 9 января, на Воскресенском проспекте в Киеве произошел масштабный пожар. Предварительно, пылало заведение питания.
Также мы писали, что утром 5 января в Киевской области произошел масштабный пожар в жилом частном доме. Известно об одном погибшем и одном раненом.
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