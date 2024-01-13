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В Киеве произошел пожар в ТРЦ — людей эвакуируют

13 января 2024 16:34
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Пожар в Киеве 13 января — что известно
Пожар в ТРЦ в Соломенском районе Киева. Фото: Telegram-канал "Реальный Киев"
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

В Соломенском районе Киева произошел пожар в торгово-развлекательном центре "Космополит" сегодня, 13 января. По словам мэра столицы Виталия Кличко, сейчас продолжается эвакуация людей.

Об этом он написал в своем Telegram.

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По предварительной информации, возгорание произошло на четвертом этаже детской комнаты.

"Экстренные службы направляются на место", — добавил городской голова.

пожар в торговом центре в Киеве 13 января
Скриншот сообщения из Telegram Виталия Кличко

По сообщению местных Telegram-каналов, в ТРЦ была объявлена пожарная тревога. Люди и персонал были эвакуированы.

Напомним, утром, 9 января, на Воскресенском проспекте в Киеве произошел масштабный пожар. Предварительно, пылало заведение питания.

Также мы писали, что утром 5 января в Киевской области произошел масштабный пожар в жилом частном доме. Известно об одном погибшем и одном раненом.

Виталий Кличко
Киев
эвакуация
пожар
ТРЦ
люди

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