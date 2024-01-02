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Кличко розповів про наслідки ракетної атаки у Києві

2 січня 2024 08:38
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
Кличко розповів про наслідки ракетної атаки у Києві
Наслідки ракетної атаки у Києві. Фото: Новини.LIVE
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

Внаслідок ракетної атаки на столицю сьогодні, 2 січня, у Подільському районі Києва сталися пожежі в декількох місцях. Також відомо про 10 постраждалих через ворожий обстріл. 

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

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Наслідки ворожої атаки на столицю 2 січня

Зазначається, що у Святошинському районі сталося влучання в будівлю соціальної інфраструктури.

наслідки обстрілів у Києві
Наслідки ракетної атаки у Києві. Фото: Новини.LIVE

У Печерському районы уламки влучили в дах багатоповерхівки.

"В Оболонському — палає складське приміщення. У Деснянському загоряння в будівлі супермаркету. Скрізь працюють екстренні служби", — наголосив він. 

наслідки обстрілів у Києві
Скриншот допису з Telegram Віталія Кличка

Постраждалі внаслідок обстрілу

Кличко додав, що у багатоповерховому будинку в Солом'янському районі постраждало 10 людей. Там сталася пожежа через ракетну атаку 

"Девʼятьох  із них госпіталізували, одному надали допомогу на місці. Працюють всі екстрені служби", — зауважив він.

наслідки обстрілів у Києві
Скриншот допису з Telegram Віталія Кличка

Нагадаємо, раніше ми писали, що в Подільському районі столиці окупанти влучили в об'єкт цивільної інфраструктури.

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