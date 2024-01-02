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У Подільському районі Києва сталося влучання на територію цивільного об'єкта, — Кличко

2 січня 2024 08:05
оновлено: 08:16
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
У Подільському районі Києва сталося влучання на територію цивільного об'єкта, — Кличко
Обстріл Києва. Ілюстративне фото: Telegram Володимира Зеленського
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

В Подільському районі столиці окупанти влучили в об'єкт цивільної інфраструктури. Наразі всі необхідні служби прямують на місце події.

Про це заявив мер Києва Віталій Кличко.

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Наслідки російської атаки у Києві 2 січня

За його словами, в цьому районі також було пошкоджено газову трубу. 

наслідки обстрілів у Києві
Скриншот допису з Telegram "Віталій Кличко"

Пізніше міський голова додав, що в деякий районах тимчасово немає тиску у водопровідній мережі.

наслідки обстрілів у Києві
Скриншот допису з Telegram "Віталій Кличко"

Крім того, деякі обʼєкти та житлові будинки у кількох районах Києва залишилися без світла.

наслідки обстрілів у Києві
Скриншот допису з Telegram "Віталій Кличко"

В КМВА додали, що через ракетну атаку РФ було зафіксовано падіння решток балістики, а саме:

  • в Голосіївському районі на відкритій території;
  • в Печерському районі уламки ракети впали на дах 9-ти поверхового житлового будинку та на ще один багатоповерховий будинок;
  • в Оболонському районі на нежитлову забудову;
  • в Святошинському районі (уточнюється);
  • в Подільському районі було пошкоджено газову трубу.
наслідки обстрілів
Скриншот допису з Telegram КМВА

Чи є постраждалі

Оновлено 08:14. Наразі відомо про трьох поранених внаслідок ракетної атаки у Солом'янському районі столиці. Всіх їх шпиталізували, повідомив Віталій Кличко

наслідки обстрілів у Києві
Скриншот допису з Telegram "Віталій Кличко"

Тимчасові відключення світла у Києві 2 січня

В ДТЕК повідомили, що через російську атаку наразі немає світла в Шевченківському, Святошинському, Голосіївському та Оболонському районах столиці. 

"Щойно безпекова ситуація дозволить, обов'язково повернемо всім світло", — наголосили у повідомленні. 

наслідки обстрілів у Києві
Скриншот допису з Telegram "ДТЕК"

Нагадаємо, сьогодні зранку у Києві було чутно вибухи. Українців попередили про загрозу застосування балістичного озброєння. У всіх областях оголошено повітряну тривогу. 

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