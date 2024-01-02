У Подільському районі Києва сталося влучання на територію цивільного об'єкта, — Кличко

Обстріл Києва. Ілюстративне фото: Telegram Володимира Зеленського

В Подільському районі столиці окупанти влучили в об'єкт цивільної інфраструктури. Наразі всі необхідні служби прямують на місце події.

Про це заявив мер Києва Віталій Кличко.

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За його словами, в цьому районі також було пошкоджено газову трубу.

Скриншот допису з Telegram "Віталій Кличко"

Пізніше міський голова додав, що в деякий районах тимчасово немає тиску у водопровідній мережі.

Скриншот допису з Telegram "Віталій Кличко"

Крім того, деякі обʼєкти та житлові будинки у кількох районах Києва залишилися без світла.

Скриншот допису з Telegram "Віталій Кличко"

В КМВА додали, що через ракетну атаку РФ було зафіксовано падіння решток балістики, а саме:

в Голосіївському районі на відкритій території;

в Печерському районі уламки ракети впали на дах 9-ти поверхового житлового будинку та на ще один багатоповерховий будинок;

в Оболонському районі на нежитлову забудову;

в Святошинському районі (уточнюється);

в Подільському районі було пошкоджено газову трубу.

Скриншот допису з Telegram КМВА

Чи є постраждалі

Оновлено 08:14. Наразі відомо про трьох поранених внаслідок ракетної атаки у Солом'янському районі столиці. Всіх їх шпиталізували, повідомив Віталій Кличко.

Скриншот допису з Telegram "Віталій Кличко"

Тимчасові відключення світла у Києві 2 січня

В ДТЕК повідомили, що через російську атаку наразі немає світла в Шевченківському, Святошинському, Голосіївському та Оболонському районах столиці.

"Щойно безпекова ситуація дозволить, обов'язково повернемо всім світло", — наголосили у повідомленні.

Скриншот допису з Telegram "ДТЕК"

Нагадаємо, сьогодні зранку у Києві було чутно вибухи. Українців попередили про загрозу застосування балістичного озброєння. У всіх областях оголошено повітряну тривогу.