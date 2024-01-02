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Кличко рассказал о последствиях ракетной атаки в Киеве

2 января 2024 08:38
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Кличко рассказал о последствиях ракетной атаки в Киеве
Последствия ракетной атаки в Киеве. Фото: Новини.LIVE
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

В результате ракетной атаки на столицу сегодня, 2 января, в Подольском районе Киева произошли пожары в нескольких местах. Также известно о 10 пострадавших из-за вражеских обстрелов.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

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Последствия вражеской атаки на столицу 2 января

В Святошинском районе произошло попадание в здание социальной инфраструктуры.

последствия обстрелов в Киеве
Последствия ракетной атаки в Киеве. Фото: Новини.LIVE

В Печерском районе обломки попали в крышу многоэтажки.

"В Оболонском — горит складское помещение. В Деснянском возгорание в здании супермаркета. Везде работают экстренные службы", — подчеркнул он.

последствия обстрелов в Киеве
Скриншот сообщения из Telegram Виталия Кличко

Пострадавшие в результате обстрела

Кличко добавил, что в многоэтажном доме в Соломенском районе пострадали 10 человек. Там произошел пожар из-за ракетной атаки

"Девять из них госпитализированы, одному оказали помощь на месте. Работают все экстренные службы", — отметил он.

последствия обстрелов в Киеве
Скриншот сообщения из Telegram Виталия Кличко

Напомним, ранее мы писали, что в Подольском районе столицы оккупанты попали в объект гражданской инфраструктуры

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